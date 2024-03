¿Los frijoles pueden ayudar a luchar contra el cáncer? Estos son los beneficios de este poderoso alimento

El cuerpo requiere de ciertos nutrientes para funcionar de manera correcta, pero, cuando se trata de enfrentar algunas enfermedades de la magnitud del cáncer, es particularmente necesario fortalecerlo con alimentos como los frijoles.

A continuación te vamos a contar algunas de las propiedades para la salud que contienen estos alimentos, una vez que las conozcas los vas a amar más todavía.

Beneficios de los frijoles

Según el portal News Medical Today, los frijoles son una gran fuente de proteínas de origen vegetal , además aportan fibra, hierro y vitaminas.

Los frijoles pueden ser buenos aliados para la salud del corazón, el intestino, el hígado, el corazón y algunas enfermedades como ciertos tipos de cáncer.

Incorpora gradualmente los frijoles a tu dieta para evitar molestias digestivas. FREEPIK

¿Los frijoles son buenos contra el cáncer?

Los expertos de The Bean Institute señalan que los frijoles son una fuente natural de antioxidantes y fitoquímicos, respecto a esto, las investigaciones muestran que el consumo regular de frijoles puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Los especialistas dicen que la composición única de fibra de los frijoles, así como importantes micronutrientes y antioxidantes, los convierte en una opción alimentaria importante por muchas razones, incluidas sus posibles propiedades anticancerígenas para ciertos tipos de cáncer, como el de mama, próstata y colorrectal.

De hecho, un estudio relacionó específicamente el consumo de frijoles con la mortalidad por cáncer. Los datos recopilados de 41 países revelaron que los países con mayor consumo de frijoles tenían las tasas de mortalidad más bajas por cáncer de colon.

Consumo recomendado de frijoles

Según el portal especializado en salud, Eating Well, comer frijoles, incluidos todos los días, es una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudar a aumentar los nutrientes y mejorar sustancialmente la calidad de tu dieta, así que no dudes en incluirlos en tus recetas, no te vas a arrepentir.