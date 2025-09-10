Suscríbete
Tendencias

Cómo teñir alimentos de forma natural para lograr colores como negro, morado y naranja

Ya viene una de nuestras temporadas favoritas para decorar alimentos: Halloween.

September 09, 2025
/tendencias/como-tenir-alimentos-de-forma-natural-para-lograr-colores-como-negro-morado-y-naranja

Alexandr Vorontsov/Getty Images

La comida de esta temporada no solo se caracteriza por su sabor, sino también por las divertidas figuras coloridas que podemos crear. Pero si quieres dar un toque único a tus platillos sin recurrir a colorantes artificiales, existen opciones naturales y seguras que puedes usar en casa para teñir alimentos. Estos son los colorantes naturales para lograr los tonos perfectos en las fiestas de Halloween.

¿Por qué los colorantes naturales son la mejor opción?

Los colorantes naturales no solo aportan pigmento, dependiendo de los que elijas, pueden también podrían aportar distintos nutrientes a tus platillos. Además, son una alternativa más saludable si lo que buscas es reducir el consumo de aditivos.

Cómo lograr el color negro

  • Carbón activado: usado en pequeñas cantidades, aporta un tono negro intenso sin alterar demasiado el sabor. Ideal para panes, bebidas o helados.
  • Tinta de calamar: muy popular en la cocina mediterránea, da un negro profundo y un sabor marino único. Perfecta para pastas o arroces.
  • Cacao en polvo oscuro: para postres, galletas y brownies, intensifica el color a un tono casi negro además de enriquecer el sabor.

Pro-tip Cocina Fácil: el carbón activado debe usarse con moderación, especialmente en niños y embarazadas, ya que puede interferir con la absorción de algunos nutrientes.

colorantes-naturales-para-lograr-negro-morado-y-naranja

Anastasiia Krivenok/Getty Images

Para un morado intenso

  • Betabel: su jugo tiñe masas, cremas y bebidas con un tono entre rosa fuerte y morado.
  • Col morada: hervida, su agua se convierte en un pigmento natural que cambia de tono según el pH; agrega limón para intensificar el morado.
  • Moras y zarzamoras: trituradas o en puré, son perfectas para teñir yogures, batidos y postres.

Pro-tip Cocina Fácil: si buscas un morado más estable, mezcla el jugo de betabel con un poco de jugo de limón para fijar el color.

Consigue un naranja brillante

como-tenir-alimentos-de-forma-natural-para-lograr-colores-como-negro-morado-y-naranja

OlgaPankova/Getty Images

  • Zanahoria: su jugo aporta un naranja suave, ideal para sopas, purés o pasteles.
  • Calabaza: además de sabor, da un color cálido y perfecto para panes, muffins o cremas. Combina calabaza y cúrcuma para lograr un naranja intenso con un sabor balanceado.
  • Cúrcuma: esta especia tiñe intensamente, aunque su sabor es ligeramente terroso. Es ideal para arroces, aderezos y bebidas como la leche dorada.
  • Pimentón o paprika: molido, aporta un naranja profundo en guisos, salsas y marinados.

Pro-tips Cocina Fácil

  1. Empieza con poco: agrega el pigmento poco a poco hasta obtener la intensidad deseada.
  2. Fíjalos con ácido: jugo de limón o vinagre ayudan a estabilizar colores como el morado.
  3. Ten en cuenta el sabor: a diferencia de los colorantes artificiales, los naturales aportan sabor; juega con combinaciones que se complementen.
  4. Usa ingredientes frescos: mientras más frescos, más intenso será el color.
También puedes preparar:
5 Postres terror&#xED;ficos para Halloween
5 Postres terroríficos para Halloween
June 29, 2016
 · 
Josselin Melara
Galer&#xED;a: Maravillas de calabaza para un Halloween delicioso
Recetas de calabaza para un Halloween delicioso y aterrador
En el Halloween no te pueden faltar una deliciosa calabaza; aquí te dejamos varias recetas para que las prepares, te van a quedar ricas pero aterradoras.
March 17, 2018
 · 
Josselin Melara
muffin de chocolate para halloween
Muffin de chocolate para tu mesa de halloween
September 23, 2019
 · 
Cocina Fácil

Recetas Halloween recetas para halloween galletas de halloween fiesta de halloween postres para halloween
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

como hacer agua de jamaica
Tendencias
Cómo hacer una mesa de dulces aterradora para Halloween
September 09, 2025
/tendencias/decoracion-comestible-banderas-y-flores-hechos-con-comida
Tendencias
Decoración comestible: banderas y flores hechas con comida
September 09, 2025
Martes y miércoles de ofertas en supermercado 9 y 10 de septiembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de septiembre de 2025
September 09, 2025
 · 
Cocina Fácil
Traditional Mexican corn soup.
Tendencias
Menú para fiesta grande: recetas que rinden y se pueden preparar desde días antes
September 09, 2025
gastronomia mexicana
Tendencias
Ideas para aprovechar las sobras de la noche del Grito
September 05, 2025
Traditional Mexican corn soup.
Tendencias
Guarniciones que no pueden faltar en tu cena mexicana
September 05, 2025
Martes y miércoles de ofertas en el súper para 2 y 3 de septiembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de septiembre 2025
September 02, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas para este 26 y 27 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025
August 26, 2025
 · 
Cocina Fácil
/salud-y-nutricion/fermentados-caseros-kimchi-kombucha-y-kefir
Salud y nutrición
Fermentados caseros: kimchi, kombucha y kéfir
Hoy te contamos todo sobre tres de nuestros fermentados favoritos: kimchi, kombucha y kéfir.
September 08, 2025
 · 
Lydia Leija
Descubre qué son los búlgaros de agua y cómo prepararlos
Descubre qué son los búlgaros de agua, cómo prepararlos y por qué todos hablan de ellos
Los búlgaros de agua se han vuelto tendencia en el mundo de la nutrición natural gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Consíguelos y checa todos sus beneficios.
September 04, 2025
 · 
Cocina Fácil
Recetas al vino blanco
Recetarios
¿Quieres que tu comida sepa espectacular? Agrega vino blanco y sorprende a todos con estas recetas
Dale un giro a tus recetas, descubre cómo el vino blanco hace que tus platillos queden jugosos y llenos de sabor
September 03, 2025
 · 
Cocina Fácil
:salud-y-nutricion:3-hierbas-para-curar-las-varices .jpeg
Salud y nutrición
3 hierbas para curar las várices
Éstos son los remedios naturales más efectivos para mejorar la circulación.
September 02, 2025
 · 
Lydia Leija
como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpg
Tips de Cocina
¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos
Tener una fiesta para el 16 de septiembre no tiene por qué ser incosteable.
August 29, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:estas-son-todas-las-propiedades-de-la-menta.jpg
Salud y nutrición
Éstas son todas las propiedades de la menta
Descubre los beneficios secretos que la menta tiene para tu salud.
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija