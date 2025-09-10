Cómo teñir alimentos de forma natural para lograr colores como negro, morado y naranja

La comida de esta temporada no solo se caracteriza por su sabor, sino también por las divertidas figuras coloridas que podemos crear. Pero si quieres dar un toque único a tus platillos sin recurrir a colorantes artificiales, existen opciones naturales y seguras que puedes usar en casa para teñir alimentos. Estos son los colorantes naturales para lograr los tonos perfectos en las fiestas de Halloween.

¿Por qué los colorantes naturales son la mejor opción?

Los colorantes naturales no solo aportan pigmento, dependiendo de los que elijas, pueden también podrían aportar distintos nutrientes a tus platillos. Además, son una alternativa más saludable si lo que buscas es reducir el consumo de aditivos.

Cómo lograr el color negro

Carbón activado : usado en pequeñas cantidades, aporta un tono negro intenso sin alterar demasiado el sabor. Ideal para panes, bebidas o helados.

: usado en pequeñas cantidades, aporta un tono negro intenso sin alterar demasiado el sabor. Ideal para panes, bebidas o helados. Tinta de calamar : muy popular en la cocina mediterránea, da un negro profundo y un sabor marino único. Perfecta para pastas o arroces.

: muy popular en la cocina mediterránea, da un negro profundo y un sabor marino único. Perfecta para pastas o arroces. Cacao en polvo oscuro: para postres, galletas y brownies, intensifica el color a un tono casi negro además de enriquecer el sabor.

Pro-tip Cocina Fácil: el carbón activado debe usarse con moderación, especialmente en niños y embarazadas, ya que puede interferir con la absorción de algunos nutrientes.

Anastasiia Krivenok/Getty Images

Para un morado intenso

Betabel : su jugo tiñe masas, cremas y bebidas con un tono entre rosa fuerte y morado.

: su jugo tiñe masas, cremas y bebidas con un tono entre rosa fuerte y morado. Col morada : hervida, su agua se convierte en un pigmento natural que cambia de tono según el pH; agrega limón para intensificar el morado.

: hervida, su agua se convierte en un pigmento natural que cambia de tono según el pH; agrega limón para intensificar el morado. Moras y zarzamoras: trituradas o en puré, son perfectas para teñir yogures, batidos y postres.

Pro-tip Cocina Fácil: si buscas un morado más estable, mezcla el jugo de betabel con un poco de jugo de limón para fijar el color.

Consigue un naranja brillante

OlgaPankova/Getty Images

Zanahoria : su jugo aporta un naranja suave, ideal para sopas, purés o pasteles.

: su jugo aporta un naranja suave, ideal para sopas, purés o pasteles. Calabaza : además de sabor, da un color cálido y perfecto para panes, muffins o cremas. Combina calabaza y cúrcuma para lograr un naranja intenso con un sabor balanceado.

: además de sabor, da un color cálido y perfecto para panes, muffins o cremas. Combina calabaza y cúrcuma para lograr un naranja intenso con un sabor balanceado. Cúrcuma : esta especia tiñe intensamente, aunque su sabor es ligeramente terroso. Es ideal para arroces, aderezos y bebidas como la leche dorada.

: esta especia tiñe intensamente, aunque su sabor es ligeramente terroso. Es ideal para arroces, aderezos y bebidas como la leche dorada. Pimentón o paprika: molido, aporta un naranja profundo en guisos, salsas y marinados.

Pro-tips Cocina Fácil