Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de octubre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

October 28, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas para el 28 y 29 de octubre 2025

Encuentra los mejores precios esta semana de octubre 2025 en tu supermercado favorito

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

recetas con calabaza de castilla

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Limón sin Semilla: De $46.50 a $14.50 el kilo
  • Calabaza de Castilla: De $15.50 a $14.50 el kilo
  • Uva Roja sin Semilla: De $74.50 a $54.90 el kilo
  • Manzana Roja Mediana: De $42.90 a $34.90 el kilo
  • Melón Chino: De $32.50 a $28.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Helado de mandarina, una de las recetas con mandarina que no te puedes perder

Las mejores recetas con mandarina para darle sabor al otoño

Freepik

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Jitomate Saladet: De $25.90 a $12.80 el kilo
  • Sandía con Semilla: De $17.90 a $15.80 el kilo
  • Papaya: De $36.50 a $26.80 el kilo
  • Mandarina: De $78.90 a $49.80 el kilo
  • Tuna Blanca: De $45.50 a $29.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Pepinos con mousse de trucha

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Naranja: De $49.90 a $29.90 el kilo
  • Piña Miel: De $39.90 a $16.90 el kilo
  • Melón Chino: De $34.90 a $28.90 el kilo
  • Pera de Anjou: De $64.00 a $29.90 el kilo
  • Pepino: De $32.90 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Smoothie-papaya.jpg

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Plátano Chiapas: De $24.90 a $20.50 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $27.90 a $20.00 el kilo
  • Papaya Maradol: De $45.00 a $27.90 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $29.90 el kilo
  • Melón Chino: De $34.90 a $27.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 28 y mañana miércoles 29 de octubre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

EloÍsa Duecker
