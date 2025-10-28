Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de octubre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Limón sin Semilla: De $46.50 a $14.50 el kilo
- Calabaza de Castilla: De $15.50 a $14.50 el kilo
- Uva Roja sin Semilla: De $74.50 a $54.90 el kilo
- Manzana Roja Mediana: De $42.90 a $34.90 el kilo
- Melón Chino: De $32.50 a $28.90 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Jitomate Saladet: De $25.90 a $12.80 el kilo
- Sandía con Semilla: De $17.90 a $15.80 el kilo
- Papaya: De $36.50 a $26.80 el kilo
- Mandarina: De $78.90 a $49.80 el kilo
- Tuna Blanca: De $45.50 a $29.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Naranja: De $49.90 a $29.90 el kilo
- Piña Miel: De $39.90 a $16.90 el kilo
- Melón Chino: De $34.90 a $28.90 el kilo
- Pera de Anjou: De $64.00 a $29.90 el kilo
- Pepino: De $32.90 a $19.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Plátano Chiapas: De $24.90 a $20.50 el kilo
- Jitomate Saladet: De $27.90 a $20.00 el kilo
- Papaya Maradol: De $45.00 a $27.90 el kilo
- Piña Miel: De $35.50 a $29.90 el kilo
- Melón Chino: De $34.90 a $27.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 28 y mañana miércoles 29 de octubre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.