Suscríbete
Tendencias

Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 11 y 12 de noviembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

November 11, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Ofertas_martesymiercoles_11y12_nov25.jpg

Las mejores ofertas en frutas y verduras este 11 y 12 de noviembre 2025

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

recetas con jamaica

Te puede interesar: Recetas con jamaica para encantar a la familia

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo
  • Piña Gota Miel: De $32.50 a $16.50 el kilo
  • Berenjena: De $47.90 a $39.50 el kilo
  • Ciruela: De $89.50 a $79.00 el kilo
  • Tomate Verde: De $47.00 a $36.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Las mejores recetas con brócoli

Las mejores recetas con brócoli

Freepik

También te podría interesar: 15 recetas con brócoli para todo paladar

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Brócoli: De $51.50 a $48.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $44.90 a $36.80 el kilo
  • Aguacate Hass: De $30.90 a $29.80 el kilo
  • Zanahoria: De $16.50 a $15.80 el kilo
  • Naranja: De $30.90 a $29.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

22 recetas con elotes que te encantará probar

También te podría interesar: 17 recetas con elote para todos los gustos

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Elote Blanco: De $14.90 a $6.90 la pieza
  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
  • Pepino: De $32.90 a $19.90 el kilo
  • Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo
  • Sandía Roja: De $21.90 a $12.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Receta para hacer tamales de piña con leche condensada

Receta para hacer tamales de piña con leche condensada

IA

También podría interesarte: Cómo hacer unos tradicionales tamales de piña con leche condensada

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Pera de Anjou: De $62.00 a $30.00 el kilo
  • Papaya Maradol: De $43.90 a $38.50 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $29.90 la pieza
  • Sandía: De $21.90 a $16.50 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $39.90 a $15.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 11 y mañana miércoles 12 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

ofertas supermercados ofertas martimiércoles ofertas chedraui ofertas Soriana ofertas Bodega Aurrerá Ofertas frutas y verduras ofertas walmart ofertas martes y miércoles descuentos en supermercado supermercado lista del súper martes de frescura Martes y Miércoles del Campo Section 2
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Las ofertas en el martes y miércoles 4 y 5 de noviembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 4 y 5 de noviembre de 2025
November 04, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas para el 28 y 29 de octubre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de octubre de 2025
October 28, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
cuanto cuesta comer y beber en la formula 1 autodromo hermanos rodriguez.jpg
Tendencias
¿Vas al Gran Premio de México? Esto cuesta comer y beber en el evento
October 24, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas martes 21 y miércoles 22 de octubre 2025 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 21 y 22 de octubre de 2025
October 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Aloe vera para fortalecer uñas quebradizas
Tendencias
¿Cómo fortalecer las uñas con aloe vera? Remedio casero comprobado
October 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Cuál es el salario justo para una trabajadora doméstica
Tendencias
¿Cuál es el salario justo de una trabajadora doméstica en México?
October 08, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Elegir manzanas en el supermercado
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de octubre de 2025
October 07, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas para supermercado 30 de septiembre y 1 de octubre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025
September 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
truco para mantener firmes las manzanas.jpg
Tips de Cocina
El truco para que tus manzanas duren hasta 20 días frescas y crujientes
Un truco sencillo, efectivo y que realmente hace la diferencia en tu día a día.
November 11, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cacahuates rancios profeco.jpg
Salud y nutrición
Estos son los cacahuates japoneses con mayor tendencia a la rancidez, según Profeco
El contenido de peróxidos es el responsable de que esto suceda y esto fue lo que midió el estudio.
November 07, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Hot_cakes_de_avena_con_queso_cottage_diabetes.jpg
Hot cakes de avena con queso cottage
Son deliciosos y también ideales para quien vive con Diabetes, estos hot cakes son balanceados y fáciles de hacer.
November 06, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Panque_de_platano_con_semillas_de_girasol.jpg
Pan de plátano con semillas de girasol
Esta receta es para todos pero también es ideal para darle un gusto a quien vive con Diabetes.
November 06, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
nueces con mas proteina.jpg
Salud y nutrición
Las nueces más poderosas: descubre cuáles tienen más proteína (y cómo incluirlas en tu día)
Una forma fácil, práctica y deliciosa de sumar proteína vegetal a tu día.
November 06, 2025
 · 
Eloísa Carmona
frutas que si puedes comer en dieta keto.jpg
Salud y nutrición
Las frutas que sí puedes comer en dieta keto (y cómo incluirlas)
En esta guía te contamos qué frutas tienen menos carbohidratos, cómo integrarlas de forma inteligente.
November 05, 2025
 · 
Eloísa Carmona