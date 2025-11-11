Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 11 y 12 de noviembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo

Piña Gota Miel: De $32.50 a $16.50 el kilo

Berenjena: De $47.90 a $39.50 el kilo

Ciruela: De $89.50 a $79.00 el kilo

Tomate Verde: De $47.00 a $36.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Las mejores recetas con brócoli Freepik

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Brócoli: De $51.50 a $48.80 el kilo

Manzana Red Delicious: De $44.90 a $36.80 el kilo

Aguacate Hass: De $30.90 a $29.80 el kilo

Zanahoria: De $16.50 a $15.80 el kilo

Naranja: De $30.90 a $29.80 el kilo



Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Elote Blanco: De $14.90 a $6.90 la pieza

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Pepino: De $32.90 a $19.90 el kilo

Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo

Sandía Roja: De $21.90 a $12.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Receta para hacer tamales de piña con leche condensada IA

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Pera de Anjou: De $62.00 a $30.00 el kilo

Papaya Maradol: De $43.90 a $38.50 el kilo

Piña Miel: De $35.50 a $29.90 la pieza

Sandía: De $21.90 a $16.50 el kilo

Jitomate Saladet: De $39.90 a $15.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 11 y mañana miércoles 12 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

