Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 4 y 5 de noviembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

November 04, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Las ofertas en el martes y miércoles 4 y 5 de noviembre 2025

Encuentra las mejores ofertas en tu súper este martes y miércoles de noviembre 2025

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

caldo de res con col

También te podría interesar: Caldo de res con col blanca

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Toronja: De $43.50 a $19.50 el kilo
  • Pera Bosc: De $74.50 a $39.50 el kilo
  • Aguacate Hass: De $98.50 a $24.50 el kilo
  • Col Blanca: De $32.00 a $9.50 el kilo
  • Berenjena: De $47.90 a $44.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Chile poblano relleno

También podría interesarte: Receta de chile poblano relleno con elotes y frutos secos

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Papa Blanca: De $29.50 a $19.80 el kilo
  • Sandía con Semilla: De $17.90 a $15.80 el kilo
  • Papaya Maradol: De $36.50 a $32.80 el kilo
  • Calabaza Italiana: De $32.90 a $29.80 el kilo
  • Chile Poblano: De $55.50 a $52.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

aguacates-rellenos.jpg

También podría interesarte: Recetas de aguacates rellenos

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Piña Miel: De $37.90 a $16.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $39.90 a $19.90 el kilo
  • Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo
  • Aguacate Hass: De $39.90 a $24.90 el kilo
  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Papitas marinadas con cilantro y lim&#xF3;n

También podría interesarte: Papitas marinadas con cilantro y limón

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Melón Chino: De $34.90 a $29.50 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $39.90 a $20.00 el kilo
  • Cilantro: De $14.90 a $10.00 la pieza
  • Plátano Chiapas: De $24.90 a $20.50 el kilo
  • Chícharo en Vaina: De $85.00 a $82.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 4 y mañana miércoles 5 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
