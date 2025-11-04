Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 4 y 5 de noviembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Toronja: De $43.50 a $19.50 el kilo

Pera Bosc: De $74.50 a $39.50 el kilo

Aguacate Hass: De $98.50 a $24.50 el kilo

Col Blanca: De $32.00 a $9.50 el kilo

Berenjena: De $47.90 a $44.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Papa Blanca: De $29.50 a $19.80 el kilo

Sandía con Semilla: De $17.90 a $15.80 el kilo

Papaya Maradol: De $36.50 a $32.80 el kilo

Calabaza Italiana: De $32.90 a $29.80 el kilo

Chile Poblano: De $55.50 a $52.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Piña Miel: De $37.90 a $16.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $39.90 a $19.90 el kilo

Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo

Aguacate Hass: De $39.90 a $24.90 el kilo

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Melón Chino: De $34.90 a $29.50 el kilo

Jitomate Saladet: De $39.90 a $20.00 el kilo

Cilantro: De $14.90 a $10.00 la pieza

Plátano Chiapas: De $24.90 a $20.50 el kilo

Chícharo en Vaina: De $85.00 a $82.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 4 y mañana miércoles 5 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

