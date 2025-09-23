Suscríbete
Tips infalibles para desmanchar las calcetas de los niños. Remedios caseros que sí funcionan

Si estás harta de que los calcetines estén percudidos, manchados y de que tus hijos sigan poniéndolos negros, te ayudamos con estos tips para lograr quitarles esas manchas.

September 22, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Cómo limpiar manchas de calcetas muy sucias

Tips para limpiar calcetas muy sucias

Bowonpat Sakaew/Getty Images

¿Cansada de ver cómo las calcetas blancas de tus hijos regresan del colegio convertidas en un desastre o cuando salen a un restaurante con juegos y los dejan para tirarlos a la basura? No estás sola. Las mamitas y amas de casa expertas sabemos que quitar esas manchas oscuras y rebeldes de las calcetas infantiles puede ser una tarea frustrante. Pero hoy te compartimos los mejores tips caseros para dejar las calcetas como nuevas, ¡sin gastar de más y usando productos que seguro ya tienes en casa!

Utiliza estos ingredientes para acabar con las calcetas sucias de tus hijos

Haz estas mezclas para limpiar perfectamente las calcetas de tus hijos

Bowonpat Sakaew/Getty Images

Manos a la obra, es momento de lavar

1. Bicarbonato y vinagre blanco: el combo estrella

Uno de los remedios caseros más efectivos para quitar manchas de calcetas es el uso de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Necesitas:

  • ½ taza de bicarbonato
  • ½ taza de vinagre blanco
  • Agua caliente

Paso a paso:

  1. Hierve agua en una olla.
  2. En un recipiente, mezcla el bicarbonato con el vinagre.
  3. Sumerge las calcetas sucias en esta mezcla por 30 minutos.
  4. Enjuaga con agua caliente y lava como de costumbre.
  5. Este método es ideal para manchas de tierra, sudor y suciedad del uso diario.

2. Pasta de jabón azul con limón

El jabón azul tipo Zote combinado con limón es un secreto de las abuelitas que sigue funcionando hoy para las calcetas con lodo, pasto y manchas negras en la planta.

Necesitas:

  • 1 barra de jabón azul
  • Jugo de 1 limón
  • Un cepillo de dientes viejo

Paso a paso:

  1. Ralla un poco de jabón azul y mézclalo con el jugo de limón.
  2. Frota la mezcla sobre las manchas con el cepillo.
  3. Deja actuar por 15 minutos y lava normalmente.

3. Remojo con agua oxigenada y detergente

Este método es muy usado por amas de casa que lavan grandes cantidades de ropa. Ayuda a blanquear calcetas sin cloro y evita que se deterioren con el tiempo.

Necesitas:

Paso a paso:

  1. Mezcla todo en una cubeta.
  2. Sumerge las calcetas durante 1 hora.
  3. Enjuaga y lava con tu ciclo habitual.

Ten cuidado con lo que usas

Nunca uses cloro puro: deteriora la tela y amarillenta las fibras.

No seques en máquina: Evita la secadora si la mancha no ha salido por completo; el calor puede fijarla.

No uses fibras: No frotes con esponjas metálicas, podrías romper la tela.

Las calcetas limpias ¡sí son posibles!

Con estos tips caseros para quitar manchas difíciles de calcetas, ya no tendrás que tirar más pares a la basura. Solo necesitas constancia, los ingredientes adecuados y un poco de paciencia. Verás cómo tus hijos siguen jugando sin que tú te preocupes por el estado de sus calcetas. ¿Te animas a ponerlo en práctica?

calcetas sucias Tips caseros para desmanchar calcetas Cómo quitar manchas de calcetas blancas Trucos para blanquear calcetas de niños tips de limpieza
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
