¿Vas al Gran Premio de México? Esto cuesta comer y beber en el evento

Prepara tu presupuesto para disfrutar del fin de semana de la Fórmula 1.

October 24, 2025 • 
Eloísa Carmona
cuanto cuesta comer y beber en la formula 1 autodromo hermanos rodriguez.jpg

Este fin de semana arrancó el Gran Premio de México en las icónicas instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los motores rugieron y los fans comenzaron a llenar las gradas, listos para vivir un espectáculo lleno de velocidad, adrenalina y pasión por la Fórmula 1.

Si planeas asistir, seguramente te preguntas: ¿qué tan caro es comer y beber dentro del evento de la Fórmula 1? La buena noticia es que hay opciones para todos los gustos… y presupuestos. Dentro del autódromo encontrarás una gran variedad de puestos de comida y bebidas, entre los que destacan:

  • Chillis: para quienes buscan sabor clásico y rápido, con paquetes de boneless y alitas con papas a la francesa por 280 pesos.
  • El Villamelón: los tacos clásicos de este lugar, como los campechanos o los de cecina de res, y hasta una opción para quienes no comen carne con sus tacos de nopal, todos por 180 pesos.
  • Señor Taco: tacos de pastor, bistec y arrachera y burros de pastor y bistec con precios que van desde los 160 hasta los 195 pesos.
  • La Parrilla Suiza: opciones de tacos, gringas y burritos de pastor y bistec, todos con el mismo precio de 195 pesos.
  • Chubbies Burger: hamburguesas jugosas y papas crujientes, con precios que rondan los 365 pesos.
precios de la comida en gran premio de mexico autodromo hermanos rodriguez.jpg

Los precios varían según el tipo de comida y bebida, pero en general se mantiene un rango accesible para los visitantes, considerando que estás dentro de uno de los eventos más importantes del automovilismo mundial.

En cuanto a bebidas, podrás encontrar los vasos de cerveza en 105 pesos, 210 pesos en si es doble, y si pides el vaso escarchado, agrégale 40 pesos más. Desde bebidas refrescantes, como refrescos por 70 pesos y aguas por 50, hasta cocteles, con un precio que va de los 180 a los 360 pesos. Lo que sí es que hay alternativas para acompañar cada comida y mantener la energía mientras disfrutas de cada vuelta.

Asistir al Gran Premio no solo significa vivir la velocidad de los autos, también es una oportunidad para probar distintas opciones gastronómicas y disfrutar de un día lleno de emoción y sabor. Así que prepara tu presupuesto y tu apetito este fin de semana.

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
