Decoración comestible: banderas y flores hechas con comida

La decoración de una mesa festiva no siempre necesita arreglos costosos o desechables. Con un poco de imaginación, los alimentos mismos pueden convertirse en elementos vistosos que sorprenden a tus invitados. La decoración comestible no solo vuelve de tu cena un evento zero waste, también hace que la mesa luzca espectacular y, lo mejor de todo, ¡se come al final! Aquí te compartimos ideas fáciles y económicas para crear banderas y flores con ingredientes que tienes en tu cocina.

Banderas mexicanas hechas con comida

Canapes without Bread with Salami, Cucumber, Greens and Cream Cheese on Wooden Cutting Board. Easy Breakfast. Diet Food. Quick and Healthy Sandwiches. Healthy Snacks with Tasty Fillings NovaLibertum/Getty Images

Si lo que quieres es un ambiente patriótico o lleno de color, las banderas comestibles son perfectas y puedes hacerlas con:



Frutas : coloca en una charola tiras de kiwi o uvas verdes, coco rallado y fresas para formar los colores de la bandera mexicana. Además de verse linda, esta bandera puede servir de bocadillo o de postre.

: coloca en una charola tiras de kiwi o uvas verdes, coco rallado y fresas para formar los colores de la bandera mexicana. Además de verse linda, esta bandera puede servir de bocadillo o de postre. Verduras : usa tiras pepino (verde), cebolla o jícama (blanco) y jitomate (rojo). Esta charola sirve de botana para acompañar las bebidas de una forma divertida y fresca.

: usa tiras pepino (verde), cebolla o jícama (blanco) y jitomate (rojo). Esta charola sirve de botana para acompañar las bebidas de una forma divertida y fresca. Botanas: arma brochetas con jitomate cherry, queso panela y pimiento verde. Colócalas en fila para formar los colores de la bandera porque ¿quién no ama una buena brocheta?

Pro-tip Cocina Fácil: acomódalas en charolas rectangulares para que la forma sea más clara y todos puedan servirse fácilmente.

Flores comestibles

Top view of Meat Rose For A Charcuterie Board made from Slices of Bresaola, air dried salted beef cold cut. Olga Mazyarkina/Getty Images/iStockphoto

Las flores hechas con frutas, verduras o embutidos siempre llaman la atención y se preparan en minutos.



De zanahoria o pepino : corta en rodajas finas y dales forma de pétalos enrollados.

: corta en rodajas finas y dales forma de pétalos enrollados. De jamón o salami : enrolla rebanadas y arma un bouquet con palillos.

: enrolla rebanadas y arma un bouquet con palillos. Con fruta fresca: melón, sandía y piña se pueden cortar con moldes de galleta en forma de flores. Colócalas en palitos de madera y arma un ramo colorido.

Pro-tip Cocina Fácil: utiliza bases como canastas, tablas de madera o platos hondos grandes para darle altura y volumen a la mesa.

