Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Kiwi: De $114.50 a $69.50 el kilo

Papaya Maradol: De $32.50 a $19.50 el kilo

Espinacas el rollo: De $11.00 a $8.50 el kilo

Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.90 el kilo

Toronja: De $43.50 a $24.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Chile Serrano: De $92.50 a $68.80 el kilo

Zanahoria: De $18.90 a $16.80 el kilo

Manzana Red Delicious: De $44.80 a $36.80 el kilo

Limón sin Semilla: De $35.90 a $29.80 el kilo

Calabaza Italiana: De $36.90 a $29.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Pera de Anjou: De $64.00 a $29.90 el kilo

Mango Paraíso: De $23.90 a $19.90 el kilo

Piña Miel: De $34.90 a $29.90 el kilo

Champiñones: De $108.00 a $69.00 el kilo

Plátano Chiapas: De $28.90 a $14.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Plátano Chiapas: De $29.90 a $22.90 el kilo

Manzana Red Delicious: De $39.50 a $29.50 por kilo

Papa Blanca: De $32.90 a $25.00 el kilo

Uva Red Globo: De $92.00 a $30.00 el kilo

Cebolla Blanca: De $26.90 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 26 de agosto y mañana 27 de agosto del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

