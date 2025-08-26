Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

August 26, 2025 • 
Cocina Fácil
Westend61/Getty Images/Westend61

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Receta de cocina económica de chayotes rellenos con atún

Receta de cocina económica de chayotes rellenos con atún

IA

Te puede interesar: Prepara estas deliciosas y nutritivas recetas con chayote para hacer rápido en la casa

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Kiwi: De $114.50 a $69.50 el kilo
  • Papaya Maradol: De $32.50 a $19.50 el kilo
  • Espinacas el rollo: De $11.00 a $8.50 el kilo
  • Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.90 el kilo
  • Toronja: De $43.50 a $24.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Receta de calabaza al horno con queso

Receta de calabaza al horno con queso

IA

También te puede interesar: 30 recetas con calabacitas que te fascinarán

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Chile Serrano: De $92.50 a $68.80 el kilo
  • Zanahoria: De $18.90 a $16.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $44.80 a $36.80 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $35.90 a $29.80 el kilo
  • Calabaza Italiana: De $36.90 a $29.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Receta con piña: brocheta de piña asada

También te podría interesar: Recetas con piña para toda la familia

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Pera de Anjou: De $64.00 a $29.90 el kilo
  • Mango Paraíso: De $23.90 a $19.90 el kilo
  • Piña Miel: De $34.90 a $29.90 el kilo
  • Champiñones: De $108.00 a $69.00 el kilo
  • Plátano Chiapas: De $28.90 a $14.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Deliciosas papas en espiral

También te podría interesar: Recetas con papa que te encantarán

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Plátano Chiapas: De $29.90 a $22.90 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $39.50 a $29.50 por kilo
  • Papa Blanca: De $32.90 a $25.00 el kilo
  • Uva Red Globo: De $92.00 a $30.00 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $26.90 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 26 de agosto y mañana 27 de agosto del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

ofertas supermercados descuentos en supermercado supermercado ofertas Soriana ofertas walmart ofertas chedraui ofertas Bodega Aurrerá ofertas martes y miércoles Martes y Miércoles del Campo Ofertas frutas y verduras ofertas martimiércoles Section 2
Cocina Fácil
