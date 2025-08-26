Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Kiwi: De $114.50 a $69.50 el kilo
- Papaya Maradol: De $32.50 a $19.50 el kilo
- Espinacas el rollo: De $11.00 a $8.50 el kilo
- Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.90 el kilo
- Toronja: De $43.50 a $24.50 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Chile Serrano: De $92.50 a $68.80 el kilo
- Zanahoria: De $18.90 a $16.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: De $44.80 a $36.80 el kilo
- Limón sin Semilla: De $35.90 a $29.80 el kilo
- Calabaza Italiana: De $36.90 a $29.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Pera de Anjou: De $64.00 a $29.90 el kilo
- Mango Paraíso: De $23.90 a $19.90 el kilo
- Piña Miel: De $34.90 a $29.90 el kilo
- Champiñones: De $108.00 a $69.00 el kilo
- Plátano Chiapas: De $28.90 a $14.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Plátano Chiapas: De $29.90 a $22.90 el kilo
- Manzana Red Delicious: De $39.50 a $29.50 por kilo
- Papa Blanca: De $32.90 a $25.00 el kilo
- Uva Red Globo: De $92.00 a $30.00 el kilo
- Cebolla Blanca: De $26.90 a $20.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 26 de agosto y mañana 27 de agosto del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.