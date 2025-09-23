Suscríbete
Tianguis de Hello Kitty en CDMX: Comida kawaii y accesorios de cocina

Descubre el Tianguis de Hello Kitty afuera del Metro Chabacano: Comida temática y accesorios de cocina súper Kawaii para los fanáticos de Hello Kitty y Sanrio.

September 23, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Gorditas de chicharrón con cara de Hello Kitty, solo en el Tianguis de Hello Kitty afuera del metro Chabacano

Si eres muy fan de Hello Kitty, de la cocina bonita y los antojitos irresistibles, no puedes dejar de visitar el Tianguis de Hello Kitty que se instala todos los sábados de 10:00 a 16:00 hrs justo afuera del Metro Chabacano en la Ciudad de México.

Este colorido tianguis es el lugar perfecto para encontrar comida temática, postres adorables y accesorios de cocina inspirados en Sanrio, todo en un ambiente lleno de ternura y sabor.

Conchas de Hello Kitty en el Tianguis de Chabacano

Conchas a 40 pesos en el tianguis de Hello Kitty del metro Chabacano

¿Qué puedes comer en el Tianguis de Hello Kitty?

Desde que llegas, te recibe una explosión de colores pastel, principalmente en tonos rosa, que hacen que todo luzca como salido de un cuento kawaii. Aquí te contamos algunos de los imperdibles:

Raspados típicos en vasos de Hello Kitty: Refrescantes y perfectos para recorrer el tianguis mientras disfrutas de tu personaje favorito.

Paletas heladas de personajes Sanrio: Hay de todos los sabores y formas, desde Kuromi hasta My Melody. Con suerte te topas con algunas de Labubu por ahí.

Conchas con la carita de Hello Kitty: Pan dulce con diseño adorable, ideal para el desayuno o la hora del café.

Waffles con forma de Kitty: Puedes personalizarlos con tu topping favorito, desde Nutella hasta fruta fresca.

Gorditas de chicharrón prensado con diseño de Hello Kitty: Una mezcla inesperada pero deliciosa, ¡y por solo 15 pesos!

Ramen Coreano: Si amas la cultura coreana te darás vuelo con las sopas instantáneas

Bubble Tea de diferentes sabores: si tienes antojo de una bebida al estilo kawaii estos tés de burbujas serán la onda.

Comida en el Tianguis de Hello Kitty

Visita el Tianguis de Hello Kitty y encuentra comida súper original

Este tianguis no solo es un deleite visual, también es una parada ideal para los amantes de la buena comida con un toque creativo.

Decora tu cocina al estilo Hello Kitty

Además de la comida, el tianguis es una joya para quienes buscan decorar su cocina con accesorios temáticos de Hello Kitty y otros personajes de Sanrio. Podrás encontrar:

  • Utensilios de cocina: Como cucharones, termos, tuppers, moldes para repostería, loncheras y vajillas con diseños únicos.
  • Delantales de Hello Kitty: Perfectos para cocinar con estilo y convertirte en la chef más kawaii.
  • Frascos, especieros y decoraciones: para transformar tu cocina en un espacio lleno de ternura y personalidad.
Accesorios para decorar tu cocina al estilo de Hello Kitty en el Tianguis del Metro Chabacano

Encuentra muchos accesorios para decorar tu cocina al estilo Hello Kitty

¿Por qué debes visitar el Tianguis de Hello Kitty?

El tianguis de Chabacano se ha convertido en un punto de encuentro para los fans de Hello Kitty y la cultura kawaii. Es ideal para pasar una mañana divertida, comer rico, tomar fotos y llevarte a casa productos únicos que no encontrarás en otro lugar.

Ubicación y Horarios

Lugar: Afuera del Metro Chabacano (salida Línea 8)
Dirección: Juan A. Mateos 647, Vista Alegre, Cuauhtémoc, 06860 Ciudad de México, CDMX
Día: Todos los sábados
Horario: De 10:00 am a 4:00 pm

Si te encanta cocinar y buscas darle un toque adorable a tu cocina, o si simplemente quieres probar algo delicioso y diferente, el Tianguis de Hello Kitty en Chabacano es una parada obligada.

Tip para foodies: Lleva efectivo, porque muchos puestos aún no aceptan tarjeta. Y no olvides tu cámara o celular para capturar los platillos más lindos que hayas visto.

¿Ya lo visitaste? Cuéntanos cuál fue tu antojito favorito y qué compraste para tu cocina.

