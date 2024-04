¡Está en México! Descubre cuál es el mejor bar de Norteamérica y qué cócteles puedes pedir allí

Hace unos cuantos días la lista de North America’s 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, anunció su lista de ganadores durante una noche de entrega de premios en San Miguel de Allende.

Este fue el segundo año en que la ceremonia de entrega de premios se celebró en México y continúa posicionando a nuestro país como un líder en la escena de la coctelería mundial.

En la clasificación anual se consideraron bares de Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe.

¿Cuál es el mejor bar de Norteamérica?

Este 2024 el premio fue para Handshake Speakeasy, de la Ciudad de México, el cual se coronó como el número uno del ranking The Best Bar in North America y The Best Bar in Mexico.

Se trata de un Speakeasy de dos niveles con un menú (totalmente diferentes en ambos niveles), así como cócteles de alta gama.

Las reservas regulares comienzan arriba y luego se tiene la oportunidad; si así lo quieres, de experimentar el espacio de la planta baja.

La iluminación es tenue, el ambiente animado y las bebidas son de alta calidad.

Qué se puede tomar en Handshake Speakeasy

Este galardonar bar se ubica en Colonia Juárez, Handshake es un santuario dedicado al cóctel con una decoración que hace referencia a la época dorada, sin embargo el menú es muy novedoso.

De acuerdo con The Word’s 50’s Best Bars, el director del bar, Eric Van Beek usa la mixología molecular para crear una dialéctica líquida. La síntesis de Van Beek es una lista de bebidas que parece clásica a la vista, pero que revela sabores inesperados y en capas al paladar.