25 recetas de tostadas muy irresistibles

Lo sabemos: quieres preparar unas deliciosas e irresistibles tostadas. Te damos 25 recetas para que pongas fin a tu antojo.

Ya sea para una fiesta, la hora de la comida o el antojito vespertino, no hay nada más práctico que unas buenas tostadas. Por eso compartimos contigo estas 25 recetas de tostadas tan deliciosas como irresistibles.

¿Qué las hace tan buenas? No sólo es su rica combinación de sabores, también son muy fáciles y prácticas de preparar. No importa que no sepamos cocinar: las tostadas siempre nos sacan del apuro. ¡Manos a la obra!

El tradicional origen de las tostadas

La elaboración de las tostadas surge en la época prehispánica, donde las tortillas del maíz se colocaban en las brasas del fogón para darle una textura crujiente.

Las tostadas eran parte de la dieta de la clase media baja, y éstas eran acompañadas de frijoles y chile.

A la llegada de los españoles, las tostadas pasaron a elaborarse con manteca de cerdo y se les agregaron otros ingredientes como pata, pollo, queso y crema.

Con lechuga, quesito y crema, una tostada siempre cae bien.

Curiosidades sobre las tostadas que tienes que saber

Estas forman parte de la lista de los típicos antojitos mexicanos hechos con base en maíz.

Se dice que el origen de las tostadas pudo haberse dado en Tlaxcala, pues el nombre de este Estado significa “lugar de la tortilla de maíz

Las tostadas más populares entre los mexicanos son las de tinga de pollo y las de pata. ¿Cuál es tu favorita?

Y no sólo se consumen preparadas con frijoles, crema y algún guisado. También son un complemento esencial para comer pozole

No importa los esfuerzos que hagas, las tostadas siempre se van a romper al morderlas. Por lo que te aconsejamos que no te preocupes si te manchas un poco.

Recetas de tostadas

¿Ya no resistes el antojo? Conoce cada una de las recetas de tostadas que hemos preparado para ti. No olvides compartirlas para que todo mundo las pruebe y se deleiten con su sabor.