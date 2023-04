40 recetas de pastas para sorprender a todos en casa

Las recetas de pastas más deliciosas las encuentras aquí. Sigue leyendo y descubre las formas más ricas de prepararlas.

Las recetas de pastas siempre serán una gran alternativa en la cocina. Ya sea que planees una cena romántica, invites a tus papás a casa o simplemente quieras cenar tranquilo mientras ves el último capítulo de tu temporada favorita, las pastas son una súper opción. ¿Estás listo para conocer nuestras mejores recetas de pastas? No es por nada pero terminarás con un gran antojo.

Recetas de pastas y los diferentes tipos que existen

Recetas de pastas: tipos de pasta. (Foto: Getty Images)

Lo primero que debes saber es que las pastas se clasifican en cuatro grandes grupos.

1. Pastina: es el nombre genérico con el que se les conoce a las pastas pequeñas con las que se preparan las sopas: Estrella, rueda o engrane, lengüita, letras, pipirín, munición, entre otras.

2. Para hervir: como su nombre lo indica, se deben cocer con suficiente agua para que estén al dente, o sea, se ablanden, y después poder comerlas. En este grupo se encuentran la pasta plana, tallarines y fetuchinis; cilíndrica y alargada, espaguetis y fideos; tubular, macarrones; por último, espiral, tornillos.

3. Para rellenar: en este grupo se encuentran los ravioles y los canelones que se rellenan de carne, espinacas o requesón.

Pasta perfecta en 5 pasos

Evita que tu pasta se peque con estos tips. (Foto: Getty Images)

1. Cocina la pasta con agua suficiente para que se hidrate y no se pegue. Siempre multiplica la cantidad de pasta por diez de agua: 200g de pasta en 2 litros de agua.

2. Cuando el agua de la pasta comience a hervir, agrega la sal. Utiliza 1 gramo de sal por cada litro de agua.

3. Después de agregar la sal al agua, incorpora la pasta. Asegúrate de que el agua hierva en todo momento, aún con la pasta dentro, y mueve constantemente.

4. ¿Cuánto tiempo debes dejarla? Sólo sigue las instrucciones del paquete, pero toma en cuenta que la pasta seguirá cociéndose cuando agregues la salsa, así que retírala del fuego un minuto antes de lo que sugieren las instrucciones.

5. Escurre la pasta, sin enjuagarla y agrégala a un sartén con la salsa que vayas a utilizar. Saltéala durante un minuto moviendo constantemente.

Recetas de pasta

Prepara las mejores recetas de pasta con ingredientes sencillos, pero deliciosos, de la forma más sencilla que te puedas imaginar; aprende distintas formas de experimentar con los distintos tipos de pasta que existe y déjate envolver por su exquisito sabor.

RECETAS DE PASTAS