¿Por qué la piña escalda la lengua? Esto dice la ciencia

¿Te encanta la piña pero terminas con la lengua irritada después de comerla? No eres el único. Esa sensación de ardor o hormigueo en la boca puede resultar incómoda pero tiene una explicación natural. Aquí te contamos qué es lo que ocurre en tu cuerpo y cómo puedes evitarlo.

¿Qué causa esa sensación en la boca?

La piña contiene una enzima llamada bromelina, compuesta por proteasas (enzimas que descomponen proteínas). Al entrar en contacto con tu boca, esta enzima empieza a degradar la capa mucosa protectora de tu lengua y mejillas. Al perder esa barrera natural, la acidez de la fruta se siente más intensa, provocando esa incómoda sensación de “escaldada”.

Bromelina

Agujas microscópicas

La piña tiene estructuras microscópicas llamadas raphides, diminutos vasos de oxalato de calcio con forma de aguja. Estos componentes, presentes como mecanismo de defensa natural, pueden causar pequeñas abrasiones en la boca, lo que intensifica la irritación.

Los peligros de la piña

En la mayoría de los casos, esta reacción es sólo una irritación temporal y no es dañina. Tu lengua se regenera y vuelve a la normalidad. Solamente en casos donde haya una alergia puedes experimentar síntomas más severos como hinchazón o dificultad para respirar.

¿Cómo comer piña sin que te escalde la lengua?

Pro-tip Cocina Fácil: la temperatura desactiva la bromelina, por lo que cocinar la piña puede reducir el ardor. Los lácteos tienen un efecto semejante, por lo que el yogurt, la crema y el helado también ayudan a suavizarla. ¿Cuál vas a robar primero?