Qué comer en el equinoccio de primavera para renovar tu energía

La llegada del equinoccio de primavera no solo marca un cambio en el clima, también representa un momento perfecto para renovarnos por dentro. Es una etapa asociada con el equilibrio, la abundancia y el renacer de la naturaleza… y sí, también es una oportunidad ideal para cuidar nuestro cuerpo y elevar nuestra energía desde la cocina. Este año comienza el 20 de marzo en el hemisferio norte, justo con el equinoccio de primavera. En México, este evento ocurre aproximadamente a las 03:45 a.m. (hora del centro), marcando el momento en que el día y la noche tienen casi la misma duración

Si eres de las que creen en las buenas vibras de la primavera y buscas sentirte más ligera, con mejor ánimo y en armonía, estos alimentos pueden convertirse en tus mejores aliados.

1. Verduras verdes: limpieza y renovación

Espinaca, acelga, brócoli y lechuga son perfectas para esta temporada. Su color verde simboliza crecimiento y equilibrio, y además ayudan a desintoxicar el organismo, mejorar la digestión y aportar una sensación de ligereza que se refleja en tu energía diaria.

Tip Cocina Fácil: prepara ensaladas frescas con limón y un toque de aceite de oliva para potenciar sus beneficios.

2. Frutas cítricas: energía y vitalidad

Naranja, mandarina, toronja y limón son ricas en vitamina C, lo que fortalece el sistema inmune y ayuda a mantenerte activa. Además, su frescura es ideal para comenzar el día con una sensación de renovación.

Tip Cocina Fácil: inicia tu mañana con un vaso de agua tibia con limón para “despertar” tu cuerpo.

Semillas, nueces y frutos secos Unsplash

3. Semillas y frutos secos: equilibrio emocional

Almendras, nueces, semillas de girasol y chía aportan grasas saludables que benefician el cerebro y ayudan a estabilizar el estado de ánimo. Son perfectas para mantener la energía constante durante el día.

Tip Cocina Fácil: agrégalas a yogur, avena o ensaladas para un toque crujiente y nutritivo.

4. Hierbas frescas: conexión y bienestar

El cilantro, la albahaca y el perejil no solo dan sabor, también ayudan a depurar el cuerpo y se asocian con sensaciones de frescura y claridad mental.

Tip Cocina Fácil: prepara aguas frescas o infusiones con hierbas para relajarte y reconectar contigo misma.

5. Granos integrales: estabilidad y fuerza

Arroz integral, avena y quinoa brindan energía sostenida, evitando esos bajones que afectan el ánimo. Son ideales para mantenerte activa sin sentirte pesada.

Tip Cocina Fácil: combina granos con verduras para comidas completas y balanceadas.

6. Alimentos de temporada: alinearte con la naturaleza

Consumir productos frescos de temporada te ayuda a sincronizar tu cuerpo con los ciclos naturales, lo que muchas personas asocian con mayor bienestar físico y emocional.

La clave está en el equilibrio

El equinoccio representa justamente eso: equilibrio entre el día y la noche. Llevar esa idea a tu alimentación puede ayudarte a sentirte más centrada, con mejor energía y en armonía contigo misma. No se trata de hacer cambios extremos, sino de integrar poco a poco estos alimentos en tu rutina diaria, disfrutando cada preparación como un pequeño ritual de bienestar. Esta primavera, deja que tu cocina se llene de colores, frescura y buenas intenciones. Tu cuerpo y tu energía te lo van a agradecer.