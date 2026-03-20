Suscríbete
Salud y nutrición

Qué comer en el equinoccio de primavera para renovar tu energía

La llegada del equinoccio de primavera no solo marca un cambio en el clima, también representa un momento perfecto para renovarnos por dentro. Aquí te decimos qué debes comer ahora que entra la primavera para sentirte mejor y renovada.

Marzo 20, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Qué comer en el equinoccio de primavera

Alimentos que debes comer en el equinoccio de primavera para renovar tu energía y sentirte bien

zi3000/Getty Images

La llegada del equinoccio de primavera no solo marca un cambio en el clima, también representa un momento perfecto para renovarnos por dentro. Es una etapa asociada con el equilibrio, la abundancia y el renacer de la naturaleza… y sí, también es una oportunidad ideal para cuidar nuestro cuerpo y elevar nuestra energía desde la cocina. Este año comienza el 20 de marzo en el hemisferio norte, justo con el equinoccio de primavera. En México, este evento ocurre aproximadamente a las 03:45 a.m. (hora del centro), marcando el momento en que el día y la noche tienen casi la misma duración

Si eres de las que creen en las buenas vibras de la primavera y buscas sentirte más ligera, con mejor ánimo y en armonía, estos alimentos pueden convertirse en tus mejores aliados.

verduras de hoja verde.jpg

1. Verduras verdes: limpieza y renovación

Espinaca, acelga, brócoli y lechuga son perfectas para esta temporada. Su color verde simboliza crecimiento y equilibrio, y además ayudan a desintoxicar el organismo, mejorar la digestión y aportar una sensación de ligereza que se refleja en tu energía diaria.
Tip Cocina Fácil: prepara ensaladas frescas con limón y un toque de aceite de oliva para potenciar sus beneficios.

cítricos

2. Frutas cítricas: energía y vitalidad

Naranja, mandarina, toronja y limón son ricas en vitamina C, lo que fortalece el sistema inmune y ayuda a mantenerte activa. Además, su frescura es ideal para comenzar el día con una sensación de renovación.
Tip Cocina Fácil: inicia tu mañana con un vaso de agua tibia con limón para “despertar” tu cuerpo.

semillas-nueces.jpg

Semillas, nueces y frutos secos

Unsplash

3. Semillas y frutos secos: equilibrio emocional

Almendras, nueces, semillas de girasol y chía aportan grasas saludables que benefician el cerebro y ayudan a estabilizar el estado de ánimo. Son perfectas para mantener la energía constante durante el día.
Tip Cocina Fácil: agrégalas a yogur, avena o ensaladas para un toque crujiente y nutritivo.

Hierbas aromáticas

4. Hierbas frescas: conexión y bienestar

El cilantro, la albahaca y el perejil no solo dan sabor, también ayudan a depurar el cuerpo y se asocian con sensaciones de frescura y claridad mental.
Tip Cocina Fácil: prepara aguas frescas o infusiones con hierbas para relajarte y reconectar contigo misma.

Come más granos enteros

5. Granos integrales: estabilidad y fuerza

Arroz integral, avena y quinoa brindan energía sostenida, evitando esos bajones que afectan el ánimo. Son ideales para mantenerte activa sin sentirte pesada.
Tip Cocina Fácil: combina granos con verduras para comidas completas y balanceadas.

ensalada de frutas

6. Alimentos de temporada: alinearte con la naturaleza

Consumir productos frescos de temporada te ayuda a sincronizar tu cuerpo con los ciclos naturales, lo que muchas personas asocian con mayor bienestar físico y emocional.

La clave está en el equilibrio

El equinoccio representa justamente eso: equilibrio entre el día y la noche. Llevar esa idea a tu alimentación puede ayudarte a sentirte más centrada, con mejor energía y en armonía contigo misma. No se trata de hacer cambios extremos, sino de integrar poco a poco estos alimentos en tu rutina diaria, disfrutando cada preparación como un pequeño ritual de bienestar. Esta primavera, deja que tu cocina se llene de colores, frescura y buenas intenciones. Tu cuerpo y tu energía te lo van a agradecer.

Recetas para el equinoccio de primavera

Recetas ideales para la primavera

ensalada verde con guayaba
Ensalada verde con guayaba y frutos secos
Noviembre 28, 2018
 · 
Josselin Melara
Ensalada de pollo saludable
Ensalada de pollo con mango, coco fresco y hojas verdes para ti
En estos días de calor se antoja algo fresco pero llenador, esta ensalada cumplirá todas tus expectativas.
Enero 21, 2022
 · 
Josselin Melara
postre de mandarina
Tarta de mandarina con menta
Un postre ideal para festejar la llegada de la primavera
Marzo 21, 2025
 · 
Josselin Melara
Pimientos rellenos de quinoa
Pimientos rellenos de quinoa
Octubre 02, 2022
 · 
Cocina Fácil
Crema de pepino con hierbas
Crema de pepino con hierbas
Julio 10, 2018
 · 
Cocina Fácil
Agua de pi&#xF1;a con pepino y lima
Agua de piña con pepino y lima
Agosto 30, 2014
 · 
Josselin Melara
Ensalada de salmo&#x301;n con espinaca
Ensalada de salmón con espinaca
Mayo 25, 2015
 · 
Josselin Melara
Gelatinas de yogur
Especiales
Gelatina de yogur con frutos rojos
Mayo 16, 2018
 · 
Josselin Melara
mini waffles con chocolate y frutos rojos
Mini waffles con chocolate y frutos rojos
Agosto 10, 2018
 · 
Josselin Melara
Smoothie de mango con moras
Smoothie de mango con moras
Abril 06, 2013
 · 
Josselin Melara
Tostadas de atu&#x301;n con mango
Tostadas de atún con mango
Julio 09, 2014
 · 
Josselin Melara
muffins de limón con chía
Muffins de limón con chía
Septiembre 19, 2019
 · 
Cocina Fácil
Avocado toast
Cómo preparar una deliciosa avocado toast
Julio 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
Agua de naranja con cardamomo
Agua de naranja con cardamomo
Octubre 31, 2017
 · 
Josselin Melara

primavera alimentos saludables recetas de comida equinoccio de primavera comida para primavera alimentos energéticos cómo renovar mi energía Section 1
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

por que no bajo de peso deficiencia vitamina b12.jpg
Salud y nutrición
5 síntomas de la deficiencia de vitamina B12 que podrían frenar tu pérdida de peso
Marzo 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos quema grasa.jpg
Salud y nutrición
¿De verdad existen alimentos que queman grasa?
Marzo 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
quesos saludables.jpg
Salud y nutrición
7 quesos saludables que deberías incluir en tu dieta
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
como tomar magnesio correctamente.jpg
Salud y nutrición
Cómo tomar magnesio correctamente: ¡evita este error común!
Marzo 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para desinflamar en vientre.jpg
Salud y nutrición
12 alimentos que puedes comer para ayudar a desinflamar el abdomen
Marzo 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos con mas proteina que el huevo.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos altos en proteína para cuando ya no quieres comer huevo
Marzo 10, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para las varices.jpg
Salud y nutrición
Alimentos que ayudan con las várices
Marzo 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
proteina en la menopausia.jpg
Salud y nutrición
¿Necesitas más proteína cuando llegas a la menopausia?
Marzo 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Recetas con yogurt griego para tener mucha proteína en tus comidas
Recetarios
Recetas con yogurt Griego que aportan proteína y variedad en tu cocina
El yogurt griego se ha convertido en un básico de la cocina moderna, y no es casualidad. Su textura espesa, sabor ligeramente ácido y alto contenido de proteína lo hacen ideal para quienes buscan preparar comidas prácticas, originales y bien balanceadas sin complicarse demasiado.
Marzo 19, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
truco para limpiar los dientes.jpg
Tendencias
El alimento con el que evitas que se te manchen los dientes
No siempre tenemos un cepillo a mano, pero la naturaleza nos dio herramientas increíbles para mantener una sonrisa blanca.
Marzo 18, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 17 y 18 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de marzo de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Marzo 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
desayunos sin avena.jpg
Recetarios
Desayunos SIN avena pero igual de saciantes
Alternativas deliciosas, altas en proteína y fibra, para que te olvides del hambre hasta la comida.
Marzo 17, 2026
 · 
Eloísa Carmona
menu oscares 2026.jpg
Tendencias
¿Qué comerán los ganadores de los Oscar?
Pollo con hojaldre, tequila mexicano y un Oscar de chocolate para cada invitado.
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 10 y 11 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de marzo de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Marzo 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker