Salud y nutrición

18 recetas para reforzar tus defensas: cómo alimentarte para fortalecer tu sistema inmunológico

Ingredientes que pueden ser una herramienta natural para mantener tus defensas activas.

October 30, 2025 • 
Eloísa Carmona
recetas para subir defensas.jpg

Bowl de frutas con yogur

EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

El sistema inmunológico es nuestra primera línea de defensa frente a virus, bacterias y otros agentes que pueden afectar la salud. Aunque no existe una fórmula mágica para evitar enfermarnos, una alimentación equilibrada y rica en ciertos nutrientes puede marcar una gran diferencia.

Más allá de los suplementos, la cocina puede convertirse en tu mejor aliada para mantener tus defensas fuertes. Aquí te contamos cuáles son los alimentos que no deberían faltar en tu dieta y cómo puedes incorporarlos fácilmente en tus comidas de todos los días.

Frutas y verduras ricas en vitamina C

La vitamina C es una de las más conocidas por su papel en el fortalecimiento del sistema inmune. Ayuda a la producción de glóbulos blancos, esenciales para combatir infecciones, y también actúa como antioxidante.

Los cítricos como la naranja, el limón, la toronja o la mandarina son fuentes clásicas, pero también puedes obtenerla del kiwi, las fresas, el pimiento rojo o el brócoli.

Inclúyelos en jugos naturales, ensaladas frescas o salteados ligeros para aprovechar mejor sus beneficios.

Alimentos con vitamina A y betacarotenos

La vitamina A mantiene saludables las mucosas respiratorias y digestivas, que funcionan como una barrera protectora contra patógenos.

Zanahorias, calabaza, camote, espinacas y mangos son excelentes opciones.

Puedes usarlos en purés, cremas o guarniciones al horno, sin necesidad de agregar grandes cantidades de grasa para conservar su valor nutritivo.

Fuentes naturales de zinc

El zinc es un mineral clave para la función inmunológica, pues ayuda a la producción de células que combaten infecciones.

Lo encontrarás en alimentos como las legumbres (garbanzos, lentejas, frijoles), las semillas de calabaza, los frutos secos, los cereales integrales y las carnes magras.

Una forma práctica de incluirlo es agregar un puñado de semillas o nueces a tus ensaladas o usar legumbres como base para sopas y guisos.

Probióticos: aliados invisibles

El intestino alberga gran parte de las células del sistema inmunológico, por lo que cuidar tu microbiota es esencial.

Alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir, el chucrut o el kimchi aportan bacterias beneficiosas que fortalecen esta flora intestinal.

Inclúyelos como parte del desayuno o en acompañamientos ligeros durante la comida principal.

Grasas buenas y antioxidantes

Las grasas saludables, como las que contienen el aguacate, el aceite de oliva, las almendras o el salmón, reducen la inflamación y ayudan a absorber vitaminas liposolubles (A, D, E y K), esenciales para un sistema inmune fuerte.

Por su parte, los antioxidantes presentes en los frutos rojos, las uvas y el té verde protegen las células del daño oxidativo.

Puedes usarlos en smoothies, como topping de avenas o en aderezos caseros.

El poder de las especias

Algunas especias, además de dar sabor, refuerzan las defensas. El ajo y la cebolla son conocidos por sus propiedades antibacterianas y antivirales; el jengibre y la cúrcuma ayudan a reducir la inflamación y mejorar la circulación.

Agrega un toque de estas especias a sopas, infusiones o marinados para potenciar tanto el sabor como los beneficios.

Fortalecer el sistema inmunológico empieza en la cocina. No se trata de seguir una dieta restrictiva, sino de incorporar variedad, color y frescura en tus platos.

Para lograrlo, te dejamos varias recetas que te ayudarán a reforzar tu salud.

Recetas para refozar las defensas

Recetas con nutrientes para el sistema inmunológico.

Jugos para subir las defensas
3 jugos para subir las defensas realmente efectivos
June 04, 2022
 · 
Josselin Melara
pay de manzana
15 deliciosas recetas con manzanas para fortalecer tus defensas
Esta nutritiva y refrescante fruta se convertirá en la protagonista de tus recetas favoritas de la temporada
August 06, 2024
 · 
Leslie Santana
Jugo de zanahoria para tu salud
Esta es la bebida más poderosa para aumentar tus defensas
Incluir esta receta en tus menús te ayudará a sentirte con más energía y a prevenir enfermedades
May 18, 2024
 · 
Leslie Santana
jugo de kiwi
Conoce el poderoso jugo de manzana, kiwi y frutos secos para elevar las defensas
Un delicioso jugo ideal para comenzar las mañanas.
March 03, 2024
 · 
Leslie Santana
Jarabe de jengibre y romero casero para combatir las enfermedades respiratorias
Jarabe de jengibre y romero casero para combatir las enfermedades respiratorias
January 09, 2023
 · 
Josselin Melara
Pollo a la mandarina
Pollo a la mandarina
Aprovecha la temporada de mandarina y prepara esta receta fácil con pollo
August 13, 2018
 · 
Josselin Melara
Br&#xF3;coli rostizado con especias
Brócoli rostizado con especias
October 13, 2015
 · 
Josselin Melara
Pimientos rellenos de quinoa
Pimientos rellenos de quinoa
October 02, 2022
 · 
Cocina Fácil
puré de camote
Delicioso puré de camote
December 03, 2019
 · 
Cocina Fácil
Pastel de espinaca
Pastel de espinaca
November 30, 2014
 · 
Josselin Melara
Quesadillas con espinacas
Quesadillas con espinacas
April 27, 2013
 · 
Josselin Melara
Espinacas con huevo para un completo desayuno
Espinacas con huevo
July 28, 2015
 · 
Josselin Melara
Sopa de garbanzo
Sopa de garbanzo
April 09, 2014
 · 
Josselin Melara
Ensalada de lentejas
Ensalada de lentejas
April 30, 2013
 · 
Josselin Melara
lentejas receta
Medallones de lentejas
November 21, 2019
 · 
Josselin Melara
Salm&#xF3;n teriyaki
Salmón teriyaki
June 12, 2014
 · 
Josselin Melara
Pollo con verduras
Pollo con verduras
April 09, 2017
 · 
Josselin Melara
Vasito de frutas con yogur
Vasito de frutas con yogur
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
