Top 5 de mejores pizzerías en la Roma para que disfrutes con amigos

Conocer buen lugar de pizza es un must para cualquier chilango. Por eso, aquí te traemos cinco.

August 10, 2025
Pexels

La colonia Roma está viviendo el renacer de lo que trae en su nombre: las raíces italianas. Definitivamente no podemos hablar de Italia sin hablar de su cocina y la pizza siempre ha sido uno de los platillos favoritos cuando se trata de disfrutar en compañía de amigos y familia. Por eso, hoy te traemos las cinco mejores pizzerías de la colonia Roma que tienes que visitar junto con tus personas más cercanas.

1. Pizza Félix

Una joya napolitana imperdible, su pizza es deliciosa porque tiene una masa ligera y crujiente. Además, los ingredientes frescos ni pueden faltar en la cocina y desde que llegas, te recibe su ambiente relajado y acogedor. Reconocida en el ranking mundial The Best Pizza Awards 2024, Pizza Félix es pet-friendly y perfecta para reuniones con esos amigos que llevas años sin ver.

Dónde: Av. Álvaro Obregón 64, Col. Roma Norte, Ciudad de México, 06700

2. Pizzería della Madonna

Este lugar es uno de los más únicos de pizza en toda la CDMX porque brilla con una receta única: sus harinas de alta hidratación y fermentación de 72 h. Estas pizzas son horneadas en leña y con ingredientes que harán especial cada bocado. Igual que Pizza Félix, fue reconocida en The Best Pizza Awards en 2024.

Dónde: Orizaba 37, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06700, a media cuadra de la Plaza Río de Janeiro

3. Hank’s Pizza Choza

Desde mayo de 2025, esta pizzería transporta el ambiente neoyorquino a la Roma. Sus recetas incluyen una masa madre crujiente, rebanadas que se doblan sin colapsar y sabores como pepperoni con miel picante o la pizza “grandma”. Además, Hank’s Pizza posee una selección increíble de cervezas artesanales que son todo lo que necesitas para armar ese plan con tus amigos.

Dónde: Monterrey 192, Col. Roma Norte, Ciudad de México

4. Cancino

Quizás ya conozcas Cancino de la Roma por ser parte de una cadena querida en la CDMX, pero su fama no es de a gratis y Cancino nos encanta por sus sabores únicos y la confianza que han construido en sus comensales. Su sucursal en Roma ofrece pizzas napolitanas de larga fermentación en un ambiente cálido y acogedor. Este lugar es ideal para disfrutar de las calles de la Ciudad de México mientras platicas largas horas con tus amigos.

Dónde: Zacatecas 98, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

5. La Barra

Si estabas buscando que el Imperio Romano llegara a tu mesa en forma de una de las pizzas más deliciosas de la Ciudad de México, tienes que visitar La Barra. Su carta ofrece pizzas rústicas de corteza delgada, muy calientes, cubiertas con mucho queso, salsa y toppings tan variados como la clásica margarita, la romana con anchoas o creaciones más atrevidas como la “mar y tierra”, que llega recién salida del horno y te sorprende con cada bocado.

Dónde: Medellín 125, Col. Roma Norte, Ciudad de México, 06700

