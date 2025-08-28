La granada le pone color al mes patrio, aprende a preparar recetas con esta fruta

Esta fruta aparte de deliciosa es nutritiva y también aporta color, frescura y un toque simbólico a uno de los platillos más representativos de la temporada: los Chiles en Nogada.

Un ingrediente para la temporada

La granada llega a su punto justo de maduración entre agosto y septiembre, lo que la convierte en el ingrediente ideal para los platillos del mes patrio. Su característico color rojo intenso no solo alegra cualquier receta, sino que también representa uno de los colores de la bandera nacional, lo que la hace aún más significativa en esta temporada.

El sabor equilibra tus preparaciones

Además, su sabor ligeramente ácido y dulce equilibra perfectamente preparaciones saladas o cremosas, como la nogada hecha a base de nuez de castilla. Al espolvorearla sobre los chiles, no solo decora: resalta sabores, aporta textura y hace cada bocado más fresco y delicioso.

Más allá de los chiles en nogada

Aunque es la estrella indiscutible de los Chiles en Nogada, la granada también se puede usar en ensaladas, aguas frescas, postres e incluso salsas. Su versatilidad permite incorporarla en recetas fáciles y rápidas, ideales para quienes quieren cocinar con sabor mexicano sin complicarse.

Una fruta que enorgullece

Incluir la granada en tus recetas de septiembre es más que una elección culinaria: es una forma de celebrar nuestras raíces, aprovechar los ingredientes de temporada y rendir homenaje a la riqueza gastronómica de México.

Así que no lo dudes: este mes patrio, dale color y sabor a tus platillos con la granada… ¡y que viva México!