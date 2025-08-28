Suscríbete
Recetarios

La granada le pone color al mes patrio, aprende a preparar recetas con esta fruta

En septiembre, México se viste de verde, blanco y rojo para celebrar su Independencia, y en la cocina no es la excepción. Entre todos los ingredientes que adornan las mesas mexicanas en estas fechas, la granada ocupa un lugar especial.

August 28, 2025 • 
Cocina Fácil
Utiliza la granada para tus recetas durante el mes patrio

La granada pone color a tu mesa, prepara platillos deliciosos este mes patrio

The Washington Post/The Washington Post via Getty Images

Esta fruta aparte de deliciosa es nutritiva y también aporta color, frescura y un toque simbólico a uno de los platillos más representativos de la temporada: los Chiles en Nogada.

Un ingrediente para la temporada

La granada llega a su punto justo de maduración entre agosto y septiembre, lo que la convierte en el ingrediente ideal para los platillos del mes patrio. Su característico color rojo intenso no solo alegra cualquier receta, sino que también representa uno de los colores de la bandera nacional, lo que la hace aún más significativa en esta temporada.

El sabor equilibra tus preparaciones

Además, su sabor ligeramente ácido y dulce equilibra perfectamente preparaciones saladas o cremosas, como la nogada hecha a base de nuez de castilla. Al espolvorearla sobre los chiles, no solo decora: resalta sabores, aporta textura y hace cada bocado más fresco y delicioso.

Más allá de los chiles en nogada

Aunque es la estrella indiscutible de los Chiles en Nogada, la granada también se puede usar en ensaladas, aguas frescas, postres e incluso salsas. Su versatilidad permite incorporarla en recetas fáciles y rápidas, ideales para quienes quieren cocinar con sabor mexicano sin complicarse.

Una fruta que enorgullece

Incluir la granada en tus recetas de septiembre es más que una elección culinaria: es una forma de celebrar nuestras raíces, aprovechar los ingredientes de temporada y rendir homenaje a la riqueza gastronómica de México.

Así que no lo dudes: este mes patrio, dale color y sabor a tus platillos con la granada… ¡y que viva México!

Recetas con granada

Dale color a tus platillos con granada

Mojito de granada
Mojito de granada
December 14, 2016
 · 
Josselin Melara
Granita de granada
Granita de granada
June 17, 2015
 · 
Josselin Melara
Bebida de granada con frambuesa
Bebida de granada con frambuesa
June 30, 2020
 · 
Josselin Melara
mojito de granada y limón
Mojito de granada y limón
November 29, 2018
 · 
Josselin Melara
Pollitos con con granada y champiñones
Pollitos con con granada y champiñones
October 11, 2015
 · 
Josselin Melara
Dip de queso azul con granada
Dip de queso azul con granada
June 30, 2020
 · 
Josselin Melara
Mil hojas de vainilla con granada
Mil hojas de vainilla con granada
September 09, 2013
 · 
Josselin Melara
gin-tonic-con-granada.jpg
Gin tonic de granada con menta
June 08, 2022
 · 
Josselin Melara
bebida con vino tinto y granada
Bebida con vino tinto granada y romero
December 03, 2019
 · 
Cocina Fácil
Receta con berenjena, granada y hierbas
Receta con berenjena, granada y hierbas frescas
June 30, 2020
 · 
Josselin Melara
agua de jamaica
Agua de jamaica, granada, piña y canela
Si estás buscando una deliciosa opción para refrescarte, esta agua de jamaica, granada, piña y canela es para ti.
April 17, 2023
 · 
Josselin Melara
Ensalada de espinaca con naranja
Ensalada de espinaca con naranja y granada
Fresca e ideal para la temporada de granada que ya dio inicio.
December 26, 2018
 · 
Josselin Melara
Ensalada de espinaca con toronja y granada
Ensalada de espinaca con toronja y granada
January 18, 2022
 · 
Josselin Melara
Ensalada fresca con pepinos, granada y queso feta
Ensalada fresca de pepinos, granada y queso feta
June 30, 2020
 · 
Josselin Melara
Berenjenas asadas
Berenjenas asadas con granada y aceite de oliva
January 06, 2021
 · 
Josselin Melara
guacamole con queso de cabra
Guacamole con queso de cabra
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil

Cocina Fácil
