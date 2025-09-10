Suscríbete
Pumpkin Spice: recetas con el sabor de moda que conquista tu cocina

Si amas cocinar y buscas nuevas ideas fáciles y deliciosas para esta temporada, no dejes pasar el sabor estrella del momento: el pumpkin spice.

September 10, 2025 
EloÍsa Duecker
Recetas con sabor pumpkin spice para esta temporada

Te damos algunas ideas para que prepares deliciosas recetas con el sabor de moda: pumpkin spice

Cavan Images/Getty Images/Cavan Images RF

Muchos hablan del pumpkin spice una mezcla aromática con notas cálidas de canela, nuez moscada, clavo de olor, jengibre y a veces pimienta dulce, que está volándole la cabeza a muchos y se ha convertido en la favorita de varias marcas alrededor del mundo y el top de muchos cocineros, así que aquí te contamos todo sobre este adictivo sabor.

¿Qué es el Pumpkin Spice y por qué está tan de moda?

Curiosamente aunque su nombre textual se traduce como “especia de calabaza”, el pumpkin spice casualamente no tiene calabaza. Es una mezcla de especias que tradicionalmente se usa para dar sabor a los pasteles de calabaza (pumpkin pie) durante el otoño, en Estados Unidos. Sin embargo, últimamente ha cruzado fronteras y lo vemos en todo: postres, panes, galletas, cafés, y hasta en cocteles caseros.

¿Y por qué le encanta a todos? Su sabor nostálgico, reconfortante y muy versátil se hace idóneo para la cocina del hogar y además, está ligado a momentos de paz, a lo hogareño y también al cambio de estación.

Recetas fáciles con toque Pumpkin Spice que están siendo virales

Si eres de las que disfrutan seguir todas las tendencias de TikTok y otras redes sociales y al mismo tiempo consentir a la familia con sabores diferentes, aquí te damos algunas recetas populares que puedes preparar fácilmente en casa:

1. Panqué Pumpkin Spice con glass de vainilla

Es una receta ideal para la hora del café de la tarde o como postre en tu Halloween. Solo necesitas algunos ingredientes como puré de calabaza, harina, huevos, aceite, azúcar y la mezcla de especias pumpkin spice (ojo en algunos sitios de comercio electrónico ya la venden así como sazonador.) El toque final es un glaseado casero con vainilla que lo hace irresistible. Checa el video viral que dejamos para ti.

2. Galletas de avena y pumpkin spice

Son ideales para el lunch escolar, un snack saludable o una merienda rápida. Son suaves, aromáticas y las puedes dar hasta para los niños cuando lleguen a pedir Halloween.

3. Pumpkin Spice Mug Cake

¡Listo en solo 2 minutos en el microondas! Esta receta ha sido todo un éxito en redes sociales como TikTok, Instagram y Pinterest por su rapidez y sabor. Solo necesitas ingredientes básicos y el toque mágico del pumpkin spice. Checa la receta en el link.

4. Pumpkin Spice Latte casero

Una versión sencilla del clásico de cafetería. Solo necesitas leche (puede ser vegetal), café, puré de calabaza, pumpkin spice y un poco de miel o azúcar. Calienta todo, mezcla bien y disfruta. ¡Aromático y reconfortante!

Realiza tu propia mezcla de pumpkin spice

Receta para hacer tu especia casera pumpkin spice

Stefano Madrigali/Getty Images

Tip Cocina Fácil: Haz tu propia mezcla Pumpkin Spice

No necesitas comprar la mezcla ya preparada. Aquí tienes una receta casera:

Ingredientes

  • 3 cucharadas de canela en polvo
  • 2 cucharaditas de jengibre en polvo
  • 2 cucharaditas de nuez moscada
  • 1 y ½ cucharadita de clavo molido
  • 1 cucharadita de pimienta de Jamaica (opcional)

Guárdala en un frasco hermético y úsala para dar sabor a tus postres, bebidas, avena, o incluso a sopas cremosas.

pumpkin spice recetas pumpkin spice recetas de de cocina Postres de otoño otoño alimentos de otoño recetas virales Recetas instagram
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
