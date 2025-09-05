Guarniciones que no pueden faltar en tu cena mexicana

Cuando pensamos en una cena mexicana, lo primero que viene a la mente son los platillos principales: enchiladas, mole, pozole o tamales. Pero para complementar la experiencia, se pueden preparar algunas guarniciones coloridas que le den un toque festivo e inolvidable a la mesa. Aquí te compartimos las mejores.

Frijoles

Ninguna cena mexicana está completa sin frijoles. Ya sea a la olla, suaves y caldosos, o refritos con un poco de manteca o aceite, son la guarnición que combina con absolutamente todo. Puedes servirlos como base para tostadas, acompañamiento de arroz o dejar que tus invitados se sirvan al gusto.

Pro-tip Cocina Fácil: no olvides agregar epazote a tus frijoles para darle ese auténtico sabor de cocina tradicional.

Ensalada de nopales

La ensalada de nopales es una guarnición fresca y saludable, ideal para acompañar la carne. Para prepararla, mezcla nopales cocidos con jitomate, cebolla, cilantro y queso fresco.

Pro-tip Cocina Fácil: Puedes añadir un toque de limón y un poco de orégano para realzar el sabor.

Salsas y guacamoles

En una cena mexicana, la salsa es más que un condimento: es una protagonista que da carácter a cada bocado. Es recomendable ofrecer al menos tres tipos. Deja volar tu imaginación para encontrar las salsas ideales para tu cena mexicana.}

Esquites o elotes preparados

Preparados con mayonesa, queso rallado, chile en polvo y limón, los esquites y los elotes preparados son la combinación ideal de sabores que a todos encantan.

Arroz rojo o verde

Steve Peixotto/Getty Images

El arroz es otro clásico que no puede faltar. El arroz blanco es el aliado de casi cualquier plato fuerte. Preparado con jitomate, ajo y cebolla, el arroz rojo es perfecto para acompañar enchiladas o mole. Por su parte, el arroz verde, hecho con chile poblano y cilantro, da un toque original y festivo a la mesa.