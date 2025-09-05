Suscríbete
Tendencias

Guarniciones que no pueden faltar en tu cena mexicana

Prepara estos platillos para que este 16 de septiembre sea verdaderamente mexicano

September 05, 2025
Traditional Mexican corn soup.

mofles/Getty Images/iStockphoto

Cuando pensamos en una cena mexicana, lo primero que viene a la mente son los platillos principales: enchiladas, mole, pozole o tamales. Pero para complementar la experiencia, se pueden preparar algunas guarniciones coloridas que le den un toque festivo e inolvidable a la mesa. Aquí te compartimos las mejores.

Frijoles

Ninguna cena mexicana está completa sin frijoles. Ya sea a la olla, suaves y caldosos, o refritos con un poco de manteca o aceite, son la guarnición que combina con absolutamente todo. Puedes servirlos como base para tostadas, acompañamiento de arroz o dejar que tus invitados se sirvan al gusto.

Pro-tip Cocina Fácil: no olvides agregar epazote a tus frijoles para darle ese auténtico sabor de cocina tradicional.

Ensalada de nopales

Mexican nopal cactus salad

carlosrojas20/Getty Images/iStockphoto

La ensalada de nopales es una guarnición fresca y saludable, ideal para acompañar la carne. Para prepararla, mezcla nopales cocidos con jitomate, cebolla, cilantro y queso fresco.

Pro-tip Cocina Fácil: Puedes añadir un toque de limón y un poco de orégano para realzar el sabor.

Salsas y guacamoles

En una cena mexicana, la salsa es más que un condimento: es una protagonista que da carácter a cada bocado. Es recomendable ofrecer al menos tres tipos. Deja volar tu imaginación para encontrar las salsas ideales para tu cena mexicana.}

Esquites o elotes preparados

Preparados con mayonesa, queso rallado, chile en polvo y limón, los esquites y los elotes preparados son la combinación ideal de sabores que a todos encantan.

Arroz rojo o verde

Mexican Fiesta Mexican Birthday Celebration Fiesta

Steve Peixotto/Getty Images

El arroz es otro clásico que no puede faltar. El arroz blanco es el aliado de casi cualquier plato fuerte. Preparado con jitomate, ajo y cebolla, el arroz rojo es perfecto para acompañar enchiladas o mole. Por su parte, el arroz verde, hecho con chile poblano y cilantro, da un toque original y festivo a la mesa.

Chile en nogada
Chile en nogada tradicional
El chile en nogada es uno de los platillos que aprendimos de nuestras mamás y abuelitas, y hoy tienes la oportunidad de prepararlo.
July 10, 2023
 · 
Josselin Melara
Cómo preparar el famoso pozole rojo.
Pozole rojo tradicional
July 17, 2017
 · 
Josselin Melara
mole-poblano
Mole poblano
May 23, 2018
 · 
Josselin Melara
Como hacer barbacoa de res
Como hacer barbacoa de res
May 16, 2022
 · 
Josselin Melara
Enchiladas receta con chorizo
Enchiladas receta con chorizo
September 18, 2020
 · 
Josselin Melara
frijoles-con-veneno-receta.jpg
Frijoles con veneno: una receta tradicional norteña que no debe faltar en tu mesa
February 16, 2025
 · 
Cocina Fácil
tortas-ahogadas-receta-facil-rapida.jpeg
Tortas Ahogadas
August 21, 2023
 · 
Cocina Fácil
tacos-de-cortadillo-receta.jpg
Tacos de cortadillo: una delicia norteña perfecta para celebrar las fiestas patrias
September 07, 2023
 · 
Cocina Fácil
Tlacoyos de frijol
Tlacoyos de frijol: tal y como los probaste en tu puesto favorito
August 12, 2020
 · 
Josselin Melara
pambazo de papa con chorizo
Pambazo de papa con chorizo
April 24, 2021
 · 
Josselin Melara
flautas de carne
Flautas de carne, receta fácil y rápida
February 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
quesadilla de carne asada
Quesadilla de carne asada con pico de gallo y crema
November 20, 2019
 · 
Josselin Melara
guacamole con queso de cabra
Guacamole con queso de cabra
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
Memelas
Descubre qué son las memelas y aprende a prepararlas
August 26, 2022
 · 
Josselin Melara
tamales de adobo
Aprende a preparar tamales de adobo
January 28, 2020
 · 
Cocina Fácil
Receta de esquites con epazote frito
Receta de esquites con epazote frito
February 23, 2023
 · 
Josselin Melara
mole de olla con tuétano
Delicioso mole de olla con tuétano
January 14, 2025
 · 
Cocina Fácil
Chilaquiles verdes con huevo
Chilaquiles verdes con huevo
April 11, 2021
 · 
Josselin Melara
Gorditas de chicharron prensado
Gorditas de chicharrón prensado con guajillo
September 20, 2022
 · 
Josselin Melara
pozole-blanco-receta.jpg
Pozole blanco
July 26, 2023
 · 
Cocina Fácil
Pozole verde
Pozole verde
August 20, 2021
 · 
Cocina Fácil
Tetelas oaxaqueñas de maíz con chorizo y queso
Tetelas oaxaqueñas con chorizo y queso para el desayuno
September 17, 2022
 · 
Josselin Melara
tlayuda con guacamole
Tlayuda con guacamole
May 16, 2021
 · 
Josselin Melara
Carnitas a la naranja
Deliciosas carnitas a la naranja, ¡tienes que probarlas!
June 01, 2018
 · 
Josselin Melara
sopa de frijol con tortilla
Sopa de frijol con tortilla
November 14, 2019
 · 
Josselin Melara
Huarache-bicolor-vegetariano
Huarache bicolor vegetariano
May 11, 2018
 · 
Josselin Melara
mixiote de res
Delicioso mixiote de res
July 24, 2019
 · 
Josselin Melara
aguachile ingredientes
Aprende a preparar un original aguachile de camarón
March 12, 2023
 · 
Josselin Melara
tacos de canasta
Tacos de canasta de papa
August 30, 2021
 · 
Josselin Melara
tacos de canasta
Tacos de canasta de frijoles con chorizo
February 17, 2025
 · 
Josselin Melara

comida para noche mexicana noche mexicana cena para el 16 de septiembre guarniciones mexicanas cena mexicana
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

gastronomia mexicana
Tendencias
Ideas para aprovechar las sobras de la noche del Grito
September 05, 2025
Martes y miércoles de ofertas en el súper para 2 y 3 de septiembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de septiembre 2025
September 02, 2025
 · 
Cocina Fácil
Utiliza la granada para tus recetas durante el mes patrio
Recetarios
La granada le pone color al mes patrio, aprende a preparar recetas con esta fruta
August 28, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas para este 26 y 27 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025
August 26, 2025
 · 
Cocina Fácil
Nueva colaboración de Selena Gómez con Tajín el condimento mexicano
Tendencias
Selena Gómez y Tajín se unen para sorprender a sus seguidores con un look spicy
August 21, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas en los supermercados 19 y 20 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 19 y 20 de agosto
August 19, 2025
 · 
Cocina Fácil
/tendencias/esta-es-la-mejor-receta-de-pollo-a-la-toscana-y-la-historia-detras-del-platillo
Tendencias
Esta es la mejor receta de pollo a la Toscana y la historia detrás del platillo
August 19, 2025
/tendencias/cuales-son-los-mejores-lugares-para-comer-chiles-en-nogada-en-la-cdmx
Tendencias
Cuáles son los mejores lugares para comer chiles en nogada en la CDMX
August 18, 2025
Descubre qué son los búlgaros de agua y cómo prepararlos
Descubre qué son los búlgaros de agua, cómo prepararlos y por qué todos hablan de ellos
Los búlgaros de agua se han vuelto tendencia en el mundo de la nutrición natural gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Consíguelos y checa todos sus beneficios.
September 04, 2025
 · 
Cocina Fácil
Recetas al vino blanco
Recetarios
¿Quieres que tu comida sepa espectacular? Agrega vino blanco y sorprende a todos con estas recetas
Dale un giro a tus recetas, descubre cómo el vino blanco hace que tus platillos queden jugosos y llenos de sabor
September 03, 2025
 · 
Cocina Fácil
:salud-y-nutricion:3-hierbas-para-curar-las-varices .jpeg
Salud y nutrición
3 hierbas para curar las várices
Éstos son los remedios naturales más efectivos para mejorar la circulación.
September 02, 2025
 · 
Lydia Leija
como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpg
Tips de Cocina
¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos
Tener una fiesta para el 16 de septiembre no tiene por qué ser incosteable.
August 29, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:estas-son-todas-las-propiedades-de-la-menta.jpg
Salud y nutrición
Éstas son todas las propiedades de la menta
Descubre los beneficios secretos que la menta tiene para tu salud.
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:por-que-la-pina-escalda-la-lengua-esto-dice-la-ciencia.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué la piña escalda la lengua? Esto dice la ciencia
Todos hemos experimentado esa extraña sensación en la lengua cuando comemos mucha piña
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija