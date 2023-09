10 platillos mexicanos fáciles de hacer ¡y que no son tan caros!

¿Ya casi es la cena del Grito y no sabes qué servir a tus invitados? ¡Deja de sufrir! Aquí te dejamos 10 platillos mexicanos fáciles de hacer y muy accesibles.

Consiente a tus invitados en las fiestas patrias con estos 10 platillos mexicanos fáciles de hacer y baratos. ¡Son muy ricos!

Lo sabemos, a veces el tiempo no rinde para hacer todo lo que quieres. Sin embargo, eso no significa que no puedas sorprender a tus invitados, especialmente en un evento tan importante como la cena del Grito. Por eso, aquí te dejamos 10 platillos mexicanos fáciles de hacer y que, además, son muy baratos. Enchiladas, chilaquiles, tacos, quesadillas, sopes, tlacoyos; todo con el sabor típico de nuestro país.

Los 5 platillos típicos mexicanos más populares (según la Inteligencia Artificial)

¿Te imaginas cuáles son los platillos típicos mexicanos más populares? Una encuesta asegura que el pozole, un ranking internacional señala a otro clásico de la cocina y en internet los chiles en nogada han tomado tal relevancia que es difícil no considerarlos un fuerte competidor para el título.

Pero ¿cuáles son los 5 platillos típicos mexicanos más populares? Le preguntamos a un motor de Inteligencia Artificial sus selecciones. Esto fue lo que respondieron:



Tacos. El gran ícono de la comida mexicana. Estos clásicos callejeros mezclan el sabor de la tortilla de maíz con diversas proteínas que encantn a todos. Además son fáciles de hacer. Tamales Enchiladas Guacamole Chiles en nogada. Quizá no haya un platillo más mexicano (por aquello de los colores y su historia

Para ti ¿cuál es el platillo mexicano más popular?

