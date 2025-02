¿No desayunar me ayuda a bajar de peso?

La llamada ‘comida más importante del día’ es también una de las más controvertidas. Entre ayunos intermitentes y otras dietas que proponen dejar de lado este momento de la mañana, hoy nos preguntamos si realmente vale la pena no desayunar con el objetivo de bajar de peso.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando no desayunas?

Si bien darle el primer lugar en importancia al desayuno puede ser exagerado, es indudablemente necesario. Pasar las aproximadamente 8 horas de sueño sin ingerir alimentos tienen efectos en tu cuerpo. Al despertar, los niveles de azúcar son bajos por lo que permanecer en este estado puede causar que fatiga y neblina mental. Iniciar el día cansado podría ser un síntoma de que necesitas cambiar tu menú de desayuno.

Pixabay

Por otro lado, tu salud mental podría estar en riesgo. Comer a primera hora ayuda a tu cuerpo a balancearse. Hormonas como el cortisol pueden dispararse por los bajos niveles de azúcar. Un desnivel de esta sustancia, encargada de provocarnos ansiedad, podría ser la razón por la que estés estresado todo el día. Además vitaminas como el omega-3 y el complejo B son indispensables para evitar padecimientos emocionales, en específico la depresión.

¿De verdad puedo bajar de peso?

Pixabay

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, desmiente a algunos los dietistas. Conducida por cuatro universidades, la investigación tomó comparó personas que se les pedía saltarse el desayuno con aquellas que no. Los resultados arrojaron que no había un cambio significativo. Quienes conducían el estudio determinaron que no desayunar no te ayuda a bajar de peso.

Sin embargo, encontraron algo más. Los participantes del estudio se siguieron monitoreando después de las pruebas y los científicos encontraron que la mayoría de los que se saltaron el desayuno en el experimento, decidieron activamente volver a consumirlo.

“La recomendaciones de comer o saltarse el desayuno fue efectiva para cambiar los hábitos individuales relacionados con esta comida,” concluyen los autores.

Así que, a pesar de que no sea la más importante del día (por que lo importante recae en el equilibrio) saltarte el desayuno podría traerte más daños que beneficios. Por eso, acá te dejémoste recetas fáciles, deliciosas y saludables que te harán empezar el día con el pie derecho. ¡Cuéntanos cuál es tu favorita!