Cómo hacer una mesa de dulces aterradora para Halloween

Aunque amamos el “dulce o truco”, también amamos una mesa de dulces bien surtida para Halloween.

September 09, 2025

Una fiesta de Halloween es la excusa perfecta para sacar tu lado creativo en la cocina y en la decoración. Una de las ideas más divertidas es armar una mesa de dulces (y botanas) aterradora, que no solo se vea espectacular, sino que también sea deliciosa.

La clave para una mesa temática es la mantener la vibra. Para Halloween, los colores tradicionales son negro, naranja, morado y verde neón. Usa un mantel oscuro como base y agrega platos, charolas o servilletas en tonos brillantes para contrastar.

Pro-tip Cocina Fácil: si quieres un efecto más dramático, coloca luces LED naranjas o moradas debajo de la mesa o alrededor de los frascos de dulces.

Los imperdibles en una mesa espeluznante:

  • Malvaviscos fantasmas: dibuja caritas con chocolate derretido sobre bombones grandes.
  • Gelatina sangrienta: prepara gelatina de fresa en vasos transparentes y agrega gomitas de gusanos en el interior.
  • Galletas arañas: usa galletas rellenas, coloca un chocolate encima como “cuerpo” y dibuja las patas con chocolate líquido.
  • Paletas monstruo: baña plátanos o fresas en chocolate blanco y usa chispas de colores para hacer ojos y bocas.
  • Calabazas rellenas: vacía mini calabazas y llénalas de palomitas acarameladas.
  • Manzanas embrujadas: cúbrelas con caramelo rojo y decóralas con arañitas de plástico (solo como adorno).
  • Palomitas sangrientas: mezcla salsa Valentina con chamoy para el color y consistencia perfectos; si te gustan las palomitas dulces puedes intentar ponerles caramelo con colorante rojo.
  • Cupcakes cementerio: prepara cupcakes de chocolate, cúbrelos con galleta triturada como “tierra” y coloca galletas rectangulares como lápidas.
  • Dedos de bruja: salchichas envueltas en masa de hojaldre con almendras como uñas.
  • Guacamole monstruoso: sirve el guacamole en un tazón y usa totopos para formar una boca grande; coloca aceitunas como ojos.
  • Mini pizzas de momia: usa pan árabe o tortillas, agrega salsa, tiras de queso como vendas y aceitunas negras como ojos.

Pro-tips Cocina Fácil

como hacer agua de jamaica

  1. Prepara con anticipación: los dulces decorados pueden hacerse desde un día antes para no estresarte.
  2. Equilibra sabores: combina postres dulces con opciones saladas para que todos disfruten.
  3. Haz porciones pequeñas: es más práctico que cada invitado pueda servirse y probar un poco de todo.
  4. Añade una bebida temática: una jarra de agua de jamaica con hielos puede ser tu “poción sangrienta”.
dulces postres para halloween dulces para halloween fiesta de halloween mesa de dulces y botanas
