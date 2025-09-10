Cómo hacer una mesa de dulces aterradora para Halloween

Una fiesta de Halloween es la excusa perfecta para sacar tu lado creativo en la cocina y en la decoración. Una de las ideas más divertidas es armar una mesa de dulces (y botanas) aterradora, que no solo se vea espectacular, sino que también sea deliciosa.

La clave para una mesa temática es la mantener la vibra. Para Halloween, los colores tradicionales son negro, naranja, morado y verde neón. Usa un mantel oscuro como base y agrega platos, charolas o servilletas en tonos brillantes para contrastar.

Pro-tip Cocina Fácil: si quieres un efecto más dramático, coloca luces LED naranjas o moradas debajo de la mesa o alrededor de los frascos de dulces.

Los imperdibles en una mesa espeluznante:

Malvaviscos fantasmas : dibuja caritas con chocolate derretido sobre bombones grandes.

: dibuja caritas con chocolate derretido sobre bombones grandes. Gelatina sangrienta : prepara gelatina de fresa en vasos transparentes y agrega gomitas de gusanos en el interior.

: prepara gelatina de fresa en vasos transparentes y agrega gomitas de gusanos en el interior. Galletas arañas : usa galletas rellenas, coloca un chocolate encima como “cuerpo” y dibuja las patas con chocolate líquido.

: usa galletas rellenas, coloca un chocolate encima como “cuerpo” y dibuja las patas con chocolate líquido. Paletas monstruo : baña plátanos o fresas en chocolate blanco y usa chispas de colores para hacer ojos y bocas.

: baña plátanos o fresas en chocolate blanco y usa chispas de colores para hacer ojos y bocas. Calabazas rellenas : vacía mini calabazas y llénalas de palomitas acarameladas.

: vacía mini calabazas y llénalas de palomitas acarameladas. Manzanas embrujadas : cúbrelas con caramelo rojo y decóralas con arañitas de plástico (solo como adorno).

: cúbrelas con caramelo rojo y decóralas con arañitas de plástico (solo como adorno). Palomitas sangrientas: mezcla salsa Valentina con chamoy para el color y consistencia perfectos; si te gustan las palomitas dulces puedes intentar ponerles caramelo con colorante rojo.

mezcla salsa Valentina con chamoy para el color y consistencia perfectos; si te gustan las palomitas dulces puedes intentar ponerles caramelo con colorante rojo. Cupcakes cementerio : prepara cupcakes de chocolate, cúbrelos con galleta triturada como “tierra” y coloca galletas rectangulares como lápidas.

: prepara cupcakes de chocolate, cúbrelos con galleta triturada como “tierra” y coloca galletas rectangulares como lápidas. Dedos de bruja : salchichas envueltas en masa de hojaldre con almendras como uñas.

: salchichas envueltas en masa de hojaldre con almendras como uñas. Guacamole monstruoso : sirve el guacamole en un tazón y usa totopos para formar una boca grande; coloca aceitunas como ojos.

: sirve el guacamole en un tazón y usa totopos para formar una boca grande; coloca aceitunas como ojos. Mini pizzas de momia: usa pan árabe o tortillas, agrega salsa, tiras de queso como vendas y aceitunas negras como ojos.

Pro-tips Cocina Fácil