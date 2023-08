Esta era la comida favorita de Frida Kahlo, la pintora que puso el nombre de México en alto

El mole negro y las enchiladas fueron algunos de los platillos que Frida Kahlo consideró su comida favorita.

Frida Kahlo, la icónica pintora mexicana, evidenció a lo largo de su vida y trayectoria el profundo amor que sentía por su país y todo aquello que lo compone, incluyendo su gastronomía. De hecho, la relación que la artista fallecida en 1954 tuvo con la cocina mexicana fue tan estrecha que intentó plasmar sus aromas, colores, sabores y texturas en algunas de sus obras. Pero ¿cuál era la comida favorita de Frida Kahlo?

Gracias a amigos cercanos de Frida y su esposo, el también pintor Diego Rivera, conocemos los platillos que se ubicaban dentro de las preferencias de la pareja y no podían faltar en sus fiestas y reuniones. Por supuesto, todos son procedentes de la tierra por la que Frida Kahlo profesó orgullo en todos los rincones del mundo.

Esta era la comida favorita de Frida Kahlo

Según Guadalupe Rivera Marín –hija de Diego Rivera y la escritora Guadalupe Marín–, la comida favorita de Frida Kahlo provenía enteramente de la gastronomía nacional, desde platillos muy sencillos como los tacos hasta preparaciones más complicadas como los chiles en nogada y el mole.

En su libro Las fiestas de Frida y Diego: Recuerdos y recetas, Rivera Marín reveló que Kahlo tenía un recetario especial para cada festejo que se realizaba en la casa que compartía con Rivera. Por ejemplo, en su boda con el pintor, pidió que se sirviera mole negro de Oaxaca, chiles rellenos de queso y sopa de ostiones. Cuando celebraba algo con su pareja, recurría a cualquiera de estos platillos, especialmente el mole, componente principal de la comida favorita de Diego: el clemole oaxaqueño (también conocido como manchamanteles).

Guadalupe Rivera también contó, en esta ocasión durante el programa La cocina de Diego y Frida: El sabor del mundo, que aunque Kahlo no cocinaba, siempre estaba al pendiente de lo que se preparaba en la cocina de Casa Azul, la icónica casona de Coyoacán que hoy es visitada por miles de fanáticos de la pintora. Así es como se diseñó un menú “muy mexicano” en donde las tortillas, los chiles en vinagre y bebidas como el mezcal, el tequila y el pulque no podían faltar. Tostadas, quesadillas, pambazos, pipián, buñuelos y hasta pato en mole eran clásicos que se servían cotidianamente.

Enchiladas, el platillo típico de la comida mexicana que era favorito de Frida Kahlo Getty Images

Cabe señalar que el interés de Frida por que la comida mexicana nunca faltara en su hogar continuó incluso después del terrible accidente que la mandó a la postración. En 1931, durante una conversación epistolar con el cirujano Leo Eloesser –a quien apodaba “doctorcito"–, Kahlo manifestó sus ganas de comer enchiladas. En otra carta confesó que le hubiera gustado escaparse a un pueblito donde “no hubiera más que tortillas y frijoles”.

Platillos inspirados en la obra de Frida Kahlo

La cercanía de Frida Kahlo no se detuvo allí, pues frutas y platillos diversos se colaron entre algunas de las pinturas más famosas de la mexicana. En 2019, a propósito de la exposición Frida Kahlo: Appearances Can Be Deceiving en el Museo de Brooklyn, seis chefs fueron invitados a confeccionar un menú inspirado en el arte de Kahlo y su amor por la comida típica mexicana.

Los chefs Saul Bolton y Andy Mejias de Great Performances condujeron a Carlos y Felipe Arellano del restaurante Chela, Justin Bazdarich de Oxomoco, Natalia Mendez de La Morada, TJ Steele de Claro y Sue Torres en la elaboración de los platillos.

Flautas de camarón, gorditas de plátano dulce rellenas de frijoles negros y queso de cabra servidas en salsa de cemillas de calabaza, filete de huachinango marinado en pasta de achiote, huarache de nopales y un budin vegetariano hecho con espinacas salteadas, ensalada de nopa, maíz asado, salsa verde y queso Oaxaca fueorn las creaciones que se sirvieron en el marco de la exposición.