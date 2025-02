¿Qué tan malo es comer un pollo con líneas blancas?

Seguramente has comprado una pechuga de pollo y al prepararla has notado unas líneas blancas en la carne. Tal vez te hayas preguntado si eran normales o si afectaban la calidad del pollo. Estas marcas se conocen como estrías blancas, y aunque no representan un riesgo para la salud, sí pueden indicar una menor calidad en la carne.

¿Qué son las estrías blancas en el pollo?

Las estrías blancas son líneas que indican una mayor presencia de grasa en la carne de pollo, principalmente en la pechuga. Estas se forman cuando el músculo del pollo crece demasiado rápido debido a la cría intensiva y la selección genética para producir aves más grandes en menos tiempo.

Aunque afectan principalmente a la pechuga de pollo, pueden aparecer en otras partes. Su presencia no representa un riesgo para la salud, pero sí ayudan a distinguir la calidad del producto. Entre más estrías blancas tenga una carne de pollo, menor es su calidad.

Además de afectar su calidad, la crianza masiva favorece el maltrato de los animales que se encuentran en granjas industriales. Sin mencionar que estos lugares son también criaderos de enfermedades como la gripe aviar y pueden tener individuos contaminados que posteriormente se venderán en supermercados.

Pollo con estrías blancas vs. pollo sin ellas

Pixabay

Menos proteína: Puede tener hasta un 10% menos de proteína que una pechuga sin líneas blancas.

Más grasa: Contiene más grasa intramuscular, afectando su composición.

Textura menos tierna: Puede sentirse más seca o dura al cocinarla.

Tips para elegir un pollo de mejor calidad

Si quieres asegurarte de comprar pollo de buena calidad, aquí algunos consejos:



Observa la carne: Opta por pechugas sin muchas líneas blancas visibles.

Opta por pechugas sin muchas líneas blancas visibles. Procura consumir pollos de granja o criados al aire libre: Suelen tener menos alteraciones en la carne , así como un trato más digno para los pollos.

Suelen tener , así como un trato más digno para los pollos. Compra en mercados locales o tiendas de confianza: Pueden ofrecer opciones con mejor calidad ya que no se dedican a la crianza industrial de animales.

¿Es seguro comer pollo con estrías blancas?

Sí, el pollo con estrías blancas es seguro para el consumo, pero puede ser menos nutritivo y con una textura diferente. Si buscas carne de mejor calidad, revisa las pechugas antes de comprarlas y opta por pollo de origen responsable.