25 recetas con frijoles muy mexicanas

Prueba cualquiera de estas 25 recetas con frijoles para celebrar a uno de los ingredientes básicos de nuestra cocina. ¡Son perfectas para cualquier ocasión!

Estas recetas con frijoles son perfectas para celebrar uno de los cultivos más importantes de la gastronomía mexicana. ¡Y son muy ricas!

Para las fiestas patrias no pueden faltar las clásicas y tradicionales recetas con frijoles, pues es uno de nuestros ingredientes típicos, saludables ¡y deliciosos! Te van a encantar estas ideas.

¿Cuál es el origen de los frijoles?

Hace algún tiempo se tenía la creencia que los frijoles procedían de las laderas de Los Andes, pero gracias a un estudio que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) se descubrió que no es así, el verdadero origen de esta legumbre se dio en Mésoamérica.

El frijol, al parecer, fue domesticado en dos regiones: en Los Andes –en lo que hoy es Perú y Ecuador– y en México. Estas variedades tienen un ancestro común en Mesoamérica, según los científicos, pero las diferencias entre estas dos grandes fuentes genéticas se basa en variaciones en el tipo de proteína y el ADN mitocondrial, pero ambas especies se diversificaron hace unos 11.000 años.

Frijoles, un ingrediente base en las recetas de la cocina mexicana Getty Images

Por otro lado, este alimento pertenece a la familia de las leguminosas, así como los chícharos, habas, soya, mezquites o huizaches, y este se extrae de la vaina ya madura del ejote. En náhuatl se le llama “etl” o “etle” y era una base de la alimentación, además de servir como tributo en diversos rituales relacionados con la fertilidad.

¿Con qué otros nombres se conoce al frijol?

El frijol, al igual que muchos otros alimentos, son conocidos con diferentes nombres en otras partes del mundo:



Alubias

Fabes

Caraotas

Chícharos

Fabas

Frejoles

Frisoles

Frijones

Granos

Judías

Pochas

Poroto

Tipos de frijoles

En el mundo se conocen alrededor de 150 especies de frijol, mismas que recibieron su nombre en función de su coloración o el lugar de donde se reproducen, de las cuales en México se encuentran 50 con una gran variedad de tamaños, colores y requerimientos ecológicos, pero son muy comunes el cultivo de cinco especies:



Frijol común

Comba

Ayocote

Tépari

Frijol gordo

Hay más de 70 variedades de frijol que han sido agrupados de acuerdo a su color (negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos y moteados). Las más consumidas son los azufrado, mayocoba, negro jamapa, peruano, flor de mayo y flor de junio; mientras que aquellas especies preferidas son el garbancillo, manzano, negro San Luis, negro Querétaro y pinto.

Tipos de frijoles Tijana Drndarski / Unpslash

Aquellos que son menos buscados son la alubia blanca, bayo blanco, negro Zacatecas, ojo de cabra y bayo berrendo.

¿Qué beneficios tienen los frijoles?

Estudios han demostrado que el consumo de frijoles pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón y coronarias, gracias a la fibra soluble que contribuye a bajar los niveles de colesterol, y el contenido de folato que ayuda a disminuir la homocisteína. Además, los frijoles contienen altos niveles de antioxidantes y fitoquímicos, los cuales son sustancias que pueden prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. Por otro lado, los frijoles son alimentos con bajo Índice Glucémico (IG), disminuyendo los picos de glucosa en la sangre después de comer. Para las personas con diabetes o en riesgo de padecer dicha enfermedad, los alimentos bajos en IG son buenas opciones. También el contenido de fibra en los frijoles, ayuda a demorar la digestión del almidón y la absorción de la glucosa, y da como resultado niveles adecuados de glucosa. Finalmente, las personas con la enfermedad celíaca deben seguir una dieta sin gluten. El gluten es un nombre común para ciertas proteínas en el trigo y los granos como el centeno, la cebada, este tipo de alimentos deben ser evadidos. Los frijoles son una excelente alternativa al almidón permitiéndoles a las personas con enfermedad celíaca consumir cantidades adecuadas de fibra.