Recetas de tarta: el postre perfecto para disfrutar esta temporada

Nada nos quita el antojo de un rico postre. Por eso compartimos contigo estas recetas de tarta con deliciosas opciones de temporada.



Nada puede quitarnos el antojo de un delicioso postre, ¡salvo probar uno! Por eso queremos compartirte estas recetas de tarta: el postre de temporada que te va a encantar. Conoce estas ricas opciones y prepara tu favorita.

Te puede interesar: 8 postres italianos con sabor inolvidable

Historia de la tarta

Parece que las crearon ayer, pero las tartas son más antiguas de lo que imaginas.

Antes, la tarta se preparaba de manera más sencilla, pues sólo se trataba de pan endulzado con miel, y en ocasiones se les agregaban frutas secas y nueces.

Según historiadores gastronómicos, los antiguos egipcios fueron los primeros en mostrar habilidades avanzadas de panadería, y quieres posiblemente prepararon las primeras tartas.

Estas también se rellenaban de carne o pescado, y no solían comerse dulces, además de que no estaban cubiertas de pasta.

En la Roma Antigua empezaron a preparar las primeras tartas de dos pisos con harina de centeno y de trigo, con un consistente relleno de miel especias y queso de oveja.

Pero este postre no se haría popular hasta el reinado de Isabel I de Inglaterra, en el siglo XVI, que amaba el sabor dulce de las cerezas, y no le apetecía disfrutar este postre con sabor a carne.

La reina Isabel, entonces, pedía específicamente que le prepararan tartas con sabor dulce, especialmente de bayas silvestres con frutas cortadas.

El postre no solo se popularizó en la corte, sino en todo el reino, convirtiendo a la tarta en una de las creaciones predilectas de reposteros de Inglaterra y el resto de Europa.

Consiente a tus seres queridos preparando en casa esta tarta de toronja muy fácil y rápida de hacer. ¡Toma nota de la receta!

No te pierdas: Prepara una rica tarta de manzana sin horno

Tipos de masa

Las tartas pueden hacerse de muchos rellenos, sabores y también de diferentes masas. Aquí te compartimos las principales:

Brisa o quebrada: es la más usada y se adapta bien para recetas dulces o saladas. Con esta se prepara el famoso quiche.

Sabléé: es la más dulce de todas, aunque también la más complicada de manipular para su preparación, pues suele agrietarse si no se hornea el tiempo adecuado al desmoldar.

Hojaldre: es una masa crujiente, rica en mantequilla y en doradas capas. También sirve para recetas dulces o saladas, y rellenos crudos o cocinados.

Te puede interesar: Tartaletas con crema y mango al tequila

Recetas de tarta