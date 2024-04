Este es el truco secreto para que el mango no se ponga negro ni arrugado

El mango es una de las frutas más ricas que se puede comer sola o en diferentes platillos, normalmente se usa para postres, pero también es un ingrediente que destaca en recetas saladas como en salsas o como parte de la guarnición de algunas preparaciones.

La temporada de mango en México comienza en febrero y abarca hasta el mes de agosto o septiembre, por lo que en esos meses en muy común encontrarlo en el mercado o en el tianguis, sin embargo, a la hora de comprarlo y guardarlo en casa muchas veces la fruta pierde la textura y color original, ya que se vuelve arrugada y negra.

Esto se debe a que las formas de almacenamiento de la fruta no son las correctas, por eso aquí te decimos como hacerlo de manera adecuada.

¿Cómo evitar que el mango se haga negro y arrugado?

Lo primero que tienes que hacer para que el mango no se haga negro y arrugado es evitar magullar la fruta, no la golpees y no la aprietes de manera brusca, ya que esto acelera el deterioro de la fruta.

Lo más importante para que el mango no se haga feo es el almacenamiento. Si fuiste a comprar el mandado y desinfectaste tus mangos NO los metas al refrigerador para guardarlos, ya que esto propia que se acelere la descomposición de la fruta, porque es un ingrediente que se da en el calor. Y por lo tanto se arrugará la piel del fruto.

Tampoco lo pongas cerca de zonas calientes, o sea si colocas los mangos en tu frutero ponlo alejado de la estufa y del calor del motor del refrigerador. Mejor opta por una zona fresca de la casa.

Ahora bien, si el mango ya lo cortaste, le quitaste la cáscara, entonces ahora sí guárdalo en el refrigerador, de preferencia en el congelador para que dure.

Y no olvides que puedes rociar la pulpa con jugo de limón para conservar su frescura y prevenir la oxidación que causa el oscurecimiento.

recetas con mango