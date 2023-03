18 recetas con lentejas para toda la familia

Las lentejas son un alimento que no puedes dejar pasar, y hoy te compartimos 17 deliciosas recetas para que las aproveches al máximo.

Las lentejas son un alimento que tiene muchísimas ventajas: es económico, fácil de conseguir y…¡esto es poco! Porque su verdadero valor se encuentra en todos los nutrientes que le ofrece a tu salud. Aquí te decimos todos los beneficios que te da consumir lentejas, además de 18 deliciosas y fáciles recetas para que las aproveches al máximo. Lo mejor es que hay opciones muy ricas para toda la familia.

Beneficios de las lentejas

No debes olvidar incluir lentejas en tu menú por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué?, porque son versátiles, fáciles de preparar, baratas, se cocinan en un santiamén y por si fuera poco, ¡muy nutritivas! Son altamente recomendables para niños, ancianos y mujeres embarazadas, ya que tienen bajo contenido de grasa y aportan muy pocas calorías, en cambio, son ricas en potasio y hierro, y comerlas con alimentos ricos en vitamina C (jitomate, pimiento, brócoli) te hará absorber mejor estos minerales. De manera contraria a lo que muchas personas creen, antes de cocerlas no es necesario remojarlas; si están frescas, solamente hacen falta alrededor de 20 minutos para que se ablanden y queden listas para comerse. Aquí tienes sus principales beneficios:

En primer lugar, son ideales para la dieta, pues contienen solamente 230 calorías por ración, además de provocar saciedad gracias a su fibra.

Además, ayudan a reducir el colesterol.

Protegen la salud del corazón, al reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por su alto contenido en hierro, ayudan a evitar la anemia.

También reducen los niveles de colesterol y mantienen los niveles de azúcar en sangre estables, por lo cual se recomienda su consumo a personas con diabetes.

Por otro lado, previenen el estreñimiento.

Su aporte de ácido fólico es ideal para mujeres embarazadas; ayuda a prevenir deformaciones en la placenta y otras complicaciones como anencefalia o espina bífida.

El potasio que contienen las lentejas regula los fluidos corporales y previenen la hipertensión.

Finalmente, protegen el sistema nervioso debido a su contenido de las vitaminas del grupo B.

Cómo hacerlas

Las lentejas por lo general, se venden desgranadas y secas, ya sea enteras o partidas, su color es café verdoso y son ¡muy nutritivas! Antes de cocerlas, ponlas en una coladera y ésta, a su vez, bajo el chorro de agua fría (no necesitan remojarse como los garbanzos). Luego, pásalas a una olla grande, cúbrelas con agua también fría, pon la tapa y deja que se cocinen a fuego bajo hasta que rompa el hervor; esto es importante, ya que la cocción preliminar (unos 45 minutos) las ablanda. Después, se puede aumentar el fuego y cocinarlas hasta que el agua casi se haya evaporado y estén tiernas (otros 45 minutos). Un poco antes de terminar la cocción y cuando ya estén espesitas, sazónalas con sal y pimienta.

Recetas con lentejas