La razón por la que quizá no deberías comer nopales

Los nopales forman parte fundamental de los platillos mexicanos , pues su sabor y versatilidad los convierte en un gran complemento para cientos de recetas, sin embargo, según los especialistas, no todas las personas deberían consumirlos con tanta frecuencia.

Se trata de una planta originaria de México. Los nopales son las almohadillas formadas por los cactus y se consideran un vegetal. Estos se pueden encontrar en muchos restaurantes, tiendas de comestibles y mercados en todo México.

Efectos secundarios de los nopales

Desafortunadamente y aunque se ha demostrado que son un alimento saludable, existen personas que no deberían consumir nopales, o bien, conviene que moderen su ingesta de este ingrediente. Los casos específicos son:

Mujeres embarazadas: según Lybrate, sitio médico, las mujeres que están esperando un bebé o en periodo de lactancia no deben ingerir suplementos a base de nopal, ya que no se sabe con certeza si son seguros o no.

Personas con diabetes: en caso de que estés ingiriendo fármacos hipoglucemiantes, es necesario que consultes con tu médico las cantidades en las que puedes comer nopales, esto con el objetivo de prevenir una hipoglucemia.

Ten en cuenta que antes de hacer un cambio en tu alimentación, es recomendable que consultes con un especialista, él será el indicado para guiarte.

Beneficios de los nopales

Pese a que existen sus excepciones, la mayoría de las personas pueden disfrutar de este delicioso alimento y gozar de sus propiedades para la salud, ya que de acuerdo con el sitio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, los nopales son una excelente alternativa para ser incorporados a la dieta diaria, incluso para personas con diabetes.

Además, otras investigaciones también sugieren que el extracto de cactus de higo chumbo (nombre científico del nopal) puede disminuir los efectos desagradables de la resaca, posiblemente debido a sus efectos antiinflamatorios.