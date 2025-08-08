Suscríbete
Clausuran las Gorditas de Mixcoac, aquí te contamos qué pasó con la famosa Taquería de los Hermanos Luna

Muchos hemos ido a comer estas deliciosas gorditas de pastor y suadero que las hacen irresistibles, pero por un tiempo tendremos que aguantarnos el antojo ya que están clausuradas.

August 08, 2025 • 
Cocina Fácil
Por qué clausuraron las famosas Gorditas de Mixcoac

Te contamos por qué clausuraron las Gorditas de Mixcoac de la taquería Los Hermanos Luna

Cocina Fácil

Muchos hemos pasado y comido por esta emblemática taquería con su gran pastor que huele delicioso, pero lo que rifa en La Taquería de los Hermanos Luna son sus famosas Gorditas, conocidas también como las tradicionales Gorditas de Mixcoac en la calle de Giotto 2A.

Taquería Los Hermanos Luna con sus famosas Gorditas de Mixcoac fue clausurada

Las famosas Gorditas de Mixcoac están clausuradas

Cocina Fácil

Esto fue lo que ocurrió con las Gorditas de Mixcoac

Resulta que el INVEA (Insituto de la Verificación Administrativa de la CDMX) y la Alcaldía de Benito Juárez acudieron el pasado 7 de agosto al lugar tras varias quejas de los vecinos, quienes reportaron que el local invadía las banquetas al utilizar la vía pública para colocar mesas, sillas y mobiliario que impedían el libre paso de los peatones que caminan por la zona. Esta fue la causa del cierrre de este rico lugar y el cual nos privará en algunos días de comer ahí. Aun no hay fecha oficial para una reapertura, pero no dudamos que esto se va a arreglar y podremos volver a comer sus ricas gorditas y tacos.

Mucha gente es igual a comida rica

Las famosas Gorditas de Mixcoac, cumplen con la premisa de que si ves mucha gente es que su comida está buenísima, y sí, cuando pasas por esta taquería la ves a reventar, hasta con filas para degustar una rica gordita de pastor o de suadero que son la especialidad de la casa.

gorditas de chorizo
Gorditas de chorizo
December 20, 2018
 · 
Josselin Melara
Gorditas
Gorditas de chorizo
January 12, 2015
 · 
Josselin Melara
Gorditas de chicharr&#xF3;n
Gorditas de chicharrón
June 20, 2016
 · 
Josselin Melara
gorditas de chícharo
Gorditas de chícharo
December 20, 2018
 · 
Josselin Melara
gorditas de huevo
Gorditas de huevo
December 20, 2018
 · 
Josselin Melara
gorditas de frijol
Gorditas de frijol
December 20, 2018
 · 
Josselin Melara
gorditas de sesos
Gorditas de sesos caseras
December 20, 2018
 · 
Josselin Melara

clausuran las Gorditas de Mixcoac gorditas buenas gorditas de pastor gorditas de suadero Section 3
Cocina Fácil
