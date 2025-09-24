Suscríbete
Tips de Cocina

6 alternativas para elevar el sabor y la jugosidad de tus platillos si no tienes vino blanco

¿No tienes vino blanco a la mano o prefieres no cocinar con alcohol? No te preocupes. Existen varias bebidas y líquidos que pueden sustituirlo perfectamente en tus recetas, realzando los sabores y manteniendo la jugosidad de carnes, pescados y vegetales.

September 24, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Alternativas para cocinar y dar jugosidad sin vino

Marina y da jugosidad a tus platillos con estas alternativas si es que no tienes vino

LauriPatterson/Getty Images

Aquí te damos 6 alternativas al vino blanco para cocinar, todas son muy fáciles de conseguir, con explicaciones sobre cómo usarlas y en qué tipo de platillos funcionan mejor. ¡Sigue leyendo y descubre cómo llevar tus recetas a otro nivel!

Caldo de pollo

1. Caldo de pollo, res o vegetales

Es la opción más común y versátil. El caldo de pollo aporta umami y profundidad sin añadir alcohol.
En qué usarlo: Guisos, risottos, salsas y platos al horno.
Tip Cocina fácil: Si quieres una acidez similar al vino, añade una cucharadita de vinagre de manzana o jugo de limón al caldo.

Jugo de uva blanca para dar jugosidad a tus platillos

Cappi Thompson/Getty Images

2. Jugo de uva blanca (sin azúcar añadido)

Este jugo imita el dulzor natural del vino blanco y es la opción ideal cuando no quieras agregar alcohol.
En qué usarlo: Platos con pollo, cerdo, pescado blanco y salsas con mantequilla.
Tip Cocina Fácil: Úsalo con moderación para no sobrecargar de azúcar el platillo.

Vinagre de manzana

3. Vinagre de vino blanco o vinagre de manzana (diluido)

Esta opción aportará acidez y profundidad de sabor.
En qué usarlo: Marinadas, adobos, glaseados y platos al sartén.
Tip Cocina Fácil: Mezcla 1 parte de vinagre con 2 partes de agua o caldo para suavizar su intensidad.

Beneficios y propiedades del jugo de limón

Milo McDowell / Unsplash

4. Jugo de limón (en pequeñas cantidades)

Es la mejor opción para dar frescura, acidez y resaltar sabores.
En qué usarlo: En pescados, mariscos o preparaciones donde se busca un sabor más cítrico.
Tip Cocina Fácil: Usa la mitad del jugo que usarías de vino blanco.

receta con cerveza

Estas recetas con cerveza combinan lo mejor de los dos mundos.

FREEPIK

5. Cerveza clara o rubia (si no evitas el alcohol)

Una excelente opción si no tienes vino, pero quieres un sabor fermentado.
En qué usarlo: Carnes, salteados y estofados.
Tip Cocina Fácil: Las cervezas dan notas maltosas, ligeras y aromáticas, vierte la cerveza cuando los alimentos estén a medio cocinar o si es carne, marina previamente la carne con un poco de cerveza para elevar sus sabores.

Qué es el té kombucha y cómo se prepara

6. Kombucha o té de manzanilla

Seguro no tenías tanta idea porque son de las alternativas menos convencionales, pero muy efectivas.
La kombucha: aporta acidez natural y un toque fermentado.
El té de manzanilla: ofrece suavidad y un aroma floral que va bien con aves y vegetales.

¿Cómo elegir la mejor alternativa?

Dependerá del platillo que estés cocinando. Aquí una guía rápida:

Pollo al horno: Puedes agregar caldo de pollo + jugo de limón

Risotto de champiñones: Puedes agregar caldo vegetal + vinagre de manzana

Pescado al sartén: Puedes agregar jugo de uva blanca o kombucha

Salsa cremosa: Puedes agregar jugo de uva + un chorrito de limón

Estofado de res: Puedes agregar cerveza clara o caldo de res

Cocinar sin vino blanco no significa perder sabor ni jugosidad. Con estas alternativas fáciles, económicas y disponibles en casi cualquier cocina, puedes preparar platillos deliciosos y bien balanceados. Ya sea por una dieta sin alcohol, una emergencia de último minuto o simplemente por experimentar, estas opciones son perfectas para llevar tus recetas caseras a otro nivel.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
