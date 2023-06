15 recetas de donas muy esponjosas y deliciosas

¿Alguien dijo donas? Aquí te traemos 12 recetas para que te queden súper deliciosas y muy esponjosas. ¡Derretirán tu paladar!



Un cafecito o un chocolate caliente no son lo mismo si los acompañas con unas deliciosas donas. Hay que admitirlo: este es el bizcocho perfecto para disfrutar de tu bebida caliente favorita.

Así que te invitamos a consentirte y preparar estas 15 recetas que, además de deliciosas, te quedarán muy esponjosas y súper antojables. ¡Manos a la obra!

El redondo origen de las donas

La dona, también llamada rosquilla, pudo haber tenido su origen en Holanda, a mediados del s. XIX. Sin embargo, no eran tal y como las conocemos ahora. Estas eran simplemente bolas de masa frita en grasas de cerdo que se doraban.

Eso sí, se preparaban con diferentes rellenos hechos de fruta o diversas nueces.

Cuando los holandeses empezaron a emigrar a los Estados Unidos, llevaron sus olykoeks (donas) a su nuevo hogar. Sin embargo, este bizcocho tenía un problema que lo hacía menos atractivo para consumirse: su centro no lograba cocerse adecuadamente, por lo que quedaba crudo.

Hansen Gregory, un capitán de barco estadounidense, tuvo una gran idea: tomó los bizcochos y les perforó un agujero en el centro de la bola de masa. Gracias a este orificio, el centro pudo lograr su cocción perfecta.

Estos bizcochos se hicieron muy populares y a partir de ese momento las panaderías copiaron la idea, haciendo de las donas uno de los panes más populares del mundo entero.

Curiosidades sobre este pan





Al año, se producen más de 30 mil millones de donas.

El día de la dona se celebra el primer viernes de cada mes de junio.

Debido a su alto contenido de sacarina, las donas llegan a ser altamente adictivas

Las donas eran altamente consumidas por el Ejército de Salvación, debido a que era muy fácil transportarlas.

México es famoso por crear “híbridos” de comida, y las donas no se podían quedar atrás: tenemos la dona-concha. ¿Ya la conocías?

RECETAS DE DONAS