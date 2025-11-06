Suscríbete
Las nueces más poderosas: descubre cuáles tienen más proteína (y cómo incluirlas en tu día)

Una forma fácil, práctica y deliciosa de sumar proteína vegetal a tu día.

November 06, 2025 • 
Eloísa Carmona
Dentro del mundo de los alimentos de origen vegetal, las nueces se han ganado un lugar especial. No solo aportan grasas saludables y fibra, también son una excelente fuente de micronutrientes como vitaminas y minerales. Pero, además de todo eso, hay algunas nueces que destacan por su contenido de proteína vegetal, lo que las convierte en un snack práctico y súper completo para tu alimentación diaria.

Para darnos una idea, las nueces con mayor contenido de proteína suelen ofrecer entre 4 y 7 gramos de proteína por cada 28 gramos (aproximadamente un puñito o 1/4 de taza). Puede parecer poco, pero es un buen extra para complementar comidas o snacks rápidos: agrégalas al yogurt, espolvoréalas sobre un bowl de frutas, mételas en tu smoothie o disfrútalas solitas así, directo del frasco.

Aquí hay una receta para incorporar una de las nueces con más proteína en tu dieta: Copas de mamey con yogur, miel y cacahuate

¿Por qué importa la proteína?

Este macronutriente es esencial para construir y reparar tejidos, especialmente músculos. También puede ser usada como fuente de energía, lo que ayuda a evitar ese bajón clásico de media tarde. Además, la proteína contribuye a que te sientas satisfecho por más tiempo, lo que puede favorecer una mejor regulación del apetito a lo largo del día.

Ahora sí, vamos a lo que interesa: las nueces con más proteína y que definitivamente vale la pena tener a la mano.

  • Cacahuates: Técnicamente son legumbres, pero se consumen como nueces. Son de los campeones en proteína vegetal.
  • Almendras: Fáciles de encontrar y súper versátiles, desde snacks hasta leche vegetal.
  • Pistaches: Su sabor es perfecto para recetas dulces y saladas.
  • Piñones: Delicados, pero potentes. Van genial en pestos o ensaladas.
  • Nueces de la India: Crema, mantequilla, dips… son el rey de las texturas.
  • Avellanas: Se llevan perfecto con chocolate, avena o café.
  • Nueces de Brasil: Además de proteína, aportan selenio, un antioxidante importante.

La mejor parte es que incluirlas en tu rutina diaria es muy sencillo. Las nueces, en general, se conservan bien por mucho tiempo (lo ideal es guardarlas en el congelador si no las vas a consumir pronto para evitar que se enrancien). Se pueden comer crudas, no requieren refrigeración y caben perfectamente en una bolsa, cartera o mochila para un snack saludable al paso.

En resumen: una ración de nueces es un pequeño aliado lleno de proteína, energía y sabor que puedes llevar contigo a cualquier parte. Pequeñas, pero poderosas.

