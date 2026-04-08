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Salud y nutrición

8 frutas para añadir proteína en tu dieta

Optimiza la ingesta de nutrientes esenciales con estas opciones que no habías considerado.

Abril 08, 2026 • 
Eloísa Carmona
mejores frutas con proteina.jpg

Aunque solemos asociar la proteína exclusivamente con el pollo, los huevos o las legumbres, el reino de las frutas tiene algunos ases bajo la manga. Si bien no sustituyen a una fuente de proteína completa, son el complemento perfecto para elevar el perfil nutricional de tus snacks y desayunos.

Aquí tienes 8 frutas sorprendentes que te ayudarán a sumar gramos de proteína a tu día a día.

1. Guayaba

La guayaba se lleva la medalla de oro en esta categoría. Es, por mucho, una de las frutas con mayor densidad proteica, con aproximadamente 2.6 gramos por taza. Además, es una bomba de vitamina C, superando incluso a la naranja.

2. Aguacate

Sí, el aguacate es una fruta, y aunque es famoso por sus grasas saludables, también es una excelente fuente de aminoácidos. Por cada 100 gramos, te dará cerca de 2 gramos. Su textura cremosa lo hace ideal para batidos donde quieras aumentar la saciedad.

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3. Fruta de la pasión (granada china)

Esta fruta exótica no solo aporta un sabor vibrante, sino que sus semillas comestibles son ricas en nutrientes, con unos 2.2 gramos por taza. Además de proteína, obtendrás una cantidad masiva de fibra, lo que mejora la digestión.

4. Frambuesas y zarzamoras

Las bayas son pequeñas pero poderosas. Las zarzamoras, en particular, lideran el grupo de los frutos rojos en cuanto a construcción muscular se refiere, con entre 1.2 y 1.5 gramos por taza y tienen un índice glucémico bajo, lo que las hace perfectas para mantener la energía estable.

5. Kiwi

Esta fruta verde y refrescante es mucho más que un adorno para tus postres, pues tiene un aporte proteico de aproximadamente 1.1 gramos por taza.

Como dato curioso, contiene actinidina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas de otros alimentos, facilitando su digestión.

6. Chabacano

Ya sea fresco o seco, el chabacano es un snack inteligente para quienes buscan un extra de nutrición, con alrededor de 1.4 gramos por taza (fresco). En su versión deshidratada (orejones), la proteína se concentra, pero ¡cuidado con el azúcar!

7. Ciruela pasa

Famosas por su ayuda al tránsito intestinal, las ciruelas pasas también aportan su granito de arena al conteo proteico con cerca de 1 gramo por cada porción de 4-5 ciruelas. Si no te gusta solas, son el endulzante natural perfecto para avenas o barras energéticas caseras.

8. Tomate

Aunque lo tratamos como verdura en la cocina, botánicamente es una fruta y merece un lugar en esta lista, pues aporta unos 0.9 gramos por unidad mediana.

La gran ventaja es su versatilidad, pues te permite sumarlo a ensaladas, salsas y guisos, añadiendo nutrientes sin sumar apenas calorías.

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Para maximizar el aprovechamiento de estas proteínas vegetales, intenta combinarlas con frutos secos o yogur griego. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!

Integrar estas frutas en tu alimentación no solo diversifica los sabores de tu dieta, sino que optimiza la ingesta de nutrientes esenciales que a menudo pasan desapercibidos. Si bien no pueden compararse con la densidad proteica de origen animal o de las leguminosas, su valor radica en la sinergia nutricional: ofrecen fibra, antioxidantes y enzimas digestivas que ayudan a tu cuerpo a procesar mejor el resto de las proteínas que consumes.

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