Ninel Conde dice que la carne molida es más barata y multifuncional que la arrachera, te decimos qué pasó

La Casa de los Famosos siempre da de qué hablar con relación a los temas de cocina y aquí te contamos qué pasó cuando trataban de hacer una lista del súper.

August 06, 2025 • 
Cocina Fácil
Carne molida más barata asegura Ninel Conde en la Casa de los Famosos

La carne molida es más barata que la arrachera ¿cierto o falso?

IG La Casa de los Famosos

Hace unos días durante una de las transmisiones de la Casa de los Famosos México, hubo una plática que nos llamó la atención cuando estaban haciendo la lista del súper Dalilah Polanco, Mariana Botas y Ninel Conde y esta última afirmó que la carne molida cuesta menos que la arrachera y ofrece más versatilidad al cocinar. La afirmación generó curiosidad entre los seguidores del programa: ¿qué tan cierta es esta comparación?

Ninel tiene mucha razón acerca de que la carne molida es más versátil que la arrachera

La arrachera, es un corte de res de alta calidad y tradicionalmente un con un costo más elevado que la carne molida, tiene un costo elevado por su textura y sabor. En cambio, la carne molida se obtiene de mezclas de cortes secundarios o sobrantes, lo que la hace más económica y práctica para hacer varias recetas diferentes, haciéndola más rendidora en porciones sin gastar de más.

La carne molida es multifuncional en la cocina

La carne molida es sumamente versátil: es ideal para preparar tacos, albóndigas, picadillo, hamburguesas, chiles rellenos, guisos, lasañas y más. Su textura permite que se mezcle con condimentos y otros ingredientes, adaptándose a toda clase de recetas al gusto de toda la familia. Por esta razón Ninel Conde decía que era mejor pedir más carne molida que gastar en arrachera que era más costosa y menos versátil.

Carne molida, deliciosa para hamburguesa

Te decimos cómo preparar carne molida para que sepa bien

IA

Beneficios de la carne molida

  • Alto contenido proteico
  • Contiene entre 20 y 26 g de proteína por cada 100 g
  • Ayuda a reparar tejidos
  • Fortalecer músculos
  • Aporta sensación de saciedad
  • Rica en hierro, vitamina B12 y zinc. Todos estos nutrientes esenciales favorecen la producción de glóbulos rojos, fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen a la producción de energía celular.

Tips de Cocina Fácil para cocinar y aprovechar mejor la carne molida

  1. Opta por versiones magras para equilibrar sabor y salud.
  2. Escurre la grasa tras cocinarla y enjuágala ligeramente si buscas reducir calorías.
  3. Congélala por porciones si compras en cantidad: se conserva de 3 a 4 meses en congelación segura
  4. Mezcla con verduras o legumbres si quieres aportar fibra y volumen nutricional sin aumentar el costo.
  5. Trata de elegir la molida más limpia, la que se vea más rojita y que no tenga tanta grasa.

También te podría interesar: Cómo hacer la salsa de Rábano de Mayito en la Casa de los Famosos México

¿Ninel tenía razón?

Así es, sí, Ninel Conde no exageró en la elaboración de la lista del súper: la carne molida es realmente mucho más económica que la arrachera y ofrece más versatilidad para preparar platillos, lo que la convierte en una excelente opción diaria. Además, al elegir las versiones magras, se convierte en una fuente sólida de proteínas y nutrientes esenciales, con un buen control calórico y facilidad de compra.

Te dejamos varias recetas con carne molida para que tú como Ninel Conde prepares deliciosos y versátiles platillos

Recetas con carne molida

La carne molida es versátil y muy rica, te damos estas recetas para que te inspires

Picadillo a la hierbabuena
Picadillo a la hierbabuena
September 08, 2017
 · 
Josselin Melara
Pan &#xE1;rabe con carne molida
Pan árabe con carne molida
September 22, 2016
 · 
Josselin Melara
barritas-de-carne-molida1.jpg
Barritas de carne molida cubiertas de ajonjoli
September 09, 2019
 · 
Cocina Fácil
Berenjenas rellenas de carne molida y jitomate
Berenjenas rellenas de carne molida
May 25, 2021
 · 
Josselin Melara
Cebollas-rellenas
Cebollas rellenas de carne molida
September 08, 2013
 · 
Josselin Melara
tostadas de carne molida
Tostadas de carne molida con limón y hierbabuena
March 06, 2019
 · 
Josselin Melara
Arroz con carne molida al pimiento
Arroz con carne molida al pimiento
Dale un giro a tu arroz y conviértelo en un plato fuerte con carne molida
June 17, 2015
 · 
Josselin Melara
nachos con carne
Nachos con carne molida
La botana ideal para tus fines de semana: Nachos con carne molida, aquí la receta completa
April 22, 2019
 · 
Cocina Fácil
Kebab de carne molida
Prepara unos tradicionales kebab de carne molida
July 16, 2022
 · 
Josselin Melara
Prepara deliciosos kebabs de carne molida
Prepara deliciosos kebabs de carne molida
November 10, 2020
 · 
Cocina Fácil
Hamburguesas al carbón clásicas
Hamburguesas al carbón clásicas
May 27, 2021
 · 
Josselin Melara
Quesadilla hamburguesa
Quesadilla hamburguesa
June 17, 2021
 · 
Josselin Melara
Tostadas de picadillo con guajillo
Tostadas de picadillo con guajillo
June 19, 2015
 · 
Josselin Melara
Lasaña griega de berenjena con carne molida
Lasaña griega de berenjena con carne molida
February 17, 2015
 · 
Josselin Melara
Pambazo de picadillo de res
Pambazo de picadillo de res
January 30, 2019
 · 
Josselin Melara
Calabazas rellenas de picadillo
Calabazas rellenas de picadillo
July 24, 2018
 · 
Josselin Melara
Tacos dorados de picadillo de res con verduras
Tacos dorados de picadillo de res con verduras
May 14, 2019
 · 
Josselin Melara
empanada-de-carne-molida
Empanadas de carne molida
Aprende la receta fácil para preparar empanadas de carne molida estilo argentino.
May 04, 2018
 · 
Josselin Melara
Originales banderillas de papa y carne molida
Originales banderillas de papa y carne molida
August 07, 2022
 · 
Josselin Melara
Pastelitos de carne con pur&#xE9; de papa
Pastelitos de carne con puré de papa
June 17, 2016
 · 
Josselin Melara

