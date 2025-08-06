Ninel Conde dice que la carne molida es más barata y multifuncional que la arrachera, te decimos qué pasó

Hace unos días durante una de las transmisiones de la Casa de los Famosos México, hubo una plática que nos llamó la atención cuando estaban haciendo la lista del súper Dalilah Polanco, Mariana Botas y Ninel Conde y esta última afirmó que la carne molida cuesta menos que la arrachera y ofrece más versatilidad al cocinar. La afirmación generó curiosidad entre los seguidores del programa: ¿qué tan cierta es esta comparación?

Ninel tiene mucha razón acerca de que la carne molida es más versátil que la arrachera

La arrachera, es un corte de res de alta calidad y tradicionalmente un con un costo más elevado que la carne molida, tiene un costo elevado por su textura y sabor. En cambio, la carne molida se obtiene de mezclas de cortes secundarios o sobrantes, lo que la hace más económica y práctica para hacer varias recetas diferentes, haciéndola más rendidora en porciones sin gastar de más.

La carne molida es multifuncional en la cocina

La carne molida es sumamente versátil: es ideal para preparar tacos, albóndigas, picadillo, hamburguesas, chiles rellenos, guisos, lasañas y más. Su textura permite que se mezcle con condimentos y otros ingredientes, adaptándose a toda clase de recetas al gusto de toda la familia. Por esta razón Ninel Conde decía que era mejor pedir más carne molida que gastar en arrachera que era más costosa y menos versátil.

Te decimos cómo preparar carne molida para que sepa bien IA

Alto contenido proteico

Contiene entre 20 y 26 g de proteína por cada 100 g

Ayuda a reparar tejidos

Fortalecer músculos

Aporta sensación de saciedad

Rica en hierro, vitamina B12 y zinc. Todos estos nutrientes esenciales favorecen la producción de glóbulos rojos, fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen a la producción de energía celular.

Tips de Cocina Fácil para cocinar y aprovechar mejor la carne molida

Opta por versiones magras para equilibrar sabor y salud. Escurre la grasa tras cocinarla y enjuágala ligeramente si buscas reducir calorías. Congélala por porciones si compras en cantidad: se conserva de 3 a 4 meses en congelación segura Mezcla con verduras o legumbres si quieres aportar fibra y volumen nutricional sin aumentar el costo. Trata de elegir la molida más limpia, la que se vea más rojita y que no tenga tanta grasa.

También te podría interesar: Cómo hacer la salsa de Rábano de Mayito en la Casa de los Famosos México

¿Ninel tenía razón?

Así es, sí, Ninel Conde no exageró en la elaboración de la lista del súper: la carne molida es realmente mucho más económica que la arrachera y ofrece más versatilidad para preparar platillos, lo que la convierte en una excelente opción diaria. Además, al elegir las versiones magras, se convierte en una fuente sólida de proteínas y nutrientes esenciales, con un buen control calórico y facilidad de compra.

Te dejamos varias recetas con carne molida para que tú como Ninel Conde prepares deliciosos y versátiles platillos