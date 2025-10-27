Suscríbete
Recetarios

Sardinas en lata: recetas sencillas y económicas para cada día de la semana

Desde sopes hasta chiles rellenos, sácale provecho a este ingrediente.

October 27, 2025 • 
Eloísa Carmona
recetas baratas con sardinas.jpg

Canva

Las sardinas en lata son ese ingrediente que demuestra que comer rico no tiene que ser complicado ni costoso. Su sabor intenso, su practicidad y su versatilidad en la cocina las convierten en una opción ideal para preparar comidas completas con lo que ya hay en la alacena. Ya sea en aceite vegetal, de oliva o en salsa de tomate, las sardinas se adaptan a todo: pastas, sopes, croquetas, chiles rellenos o ensaladas.

Además de rendidoras, las sardinas son un verdadero tesoro nutricional. Aportan proteínas de alta calidad, calcio, hierro y ácidos grasos Omega-3, esenciales para cuidar el corazón y mantener la energía. Todo esto por un precio que suele rondar entre $20 y $40 pesos por lata, lo que las hace perfectas para planear comidas sabrosas, nutritivas y económicas cualquier día de la semana.

En el plano nutricional, las sardinas destacan por su alto contenido de vitamina D y calcio, nutrientes que fortalecen huesos y dientes, así como por su aporte de vitamina B12, necesaria para la salud del sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos.

Gracias a su contenido de grasas buenas, también contribuyen a reducir los niveles de colesterol y a mejorar la función cerebral, por lo que son un alimento completo que combina bienestar y sabor en cada bocado.

Recetas económicas con sardinas en lata: sabor casero, fácil y al alcance de todos

Cocinar con sardinas es también una forma de redescubrir sabores tradicionales y darles un toque creativo a los platillos de siempre. Con un poco de imaginación y los ingredientes básicos de casa, es posible preparar recetas llenas de color, aroma y ese gusto casero que siempre reconforta.

Aquí te dejamos cinco recetas de sardinas en lata, para cada día de la semana.

Recetas con sardinas para la semana
sopes con sardina
Receta de sopes con sardina
July 10, 2018
 · 
Josselin Melara
Sardinas rellenas de arroz
Sardinas rellenas de arroz
June 29, 2014
 · 
Josselin Melara
Espagueti con sardinas
Espagueti con sardinas
May 26, 2013
 · 
Josselin Melara
Poblanos rellenos de papa con sardinas
Poblanos rellenos de papa con sardinas
March 29, 2016
 · 
Josselin Melara
Croquetas de sardina
Croquetas de sardina
December 04, 2016
 · 
Josselin Melara
Sardinas empanizadas
Sardinas empanizadas
July 25, 2016
 · 
Josselin Melara
Enchiladas de sardina
Enchiladas de sardina
December 24, 2013
 · 
Josselin Melara
Quesadillas de sardina fritas
Quesadillas de sardina fritas
September 16, 2015
 · 
Josselin Melara
Ensalada de pepinos con sardina y jitomate
Ensalada de pepinos con sardina y jitomate
August 06, 2016
 · 
Josselin Melara

recetas baratas sardinas Arroz recetas con pasta
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
