Conoce la lazy girl pasta que está dominando las redes sociales

No todas tenemos el tiempo para cocinar todos los días, por eso la lazy girl pasta está conquistando el internet.

September 18, 2025 • 
Lydia Leija
conoce-la-lazy-girl-pasta-que-esta-dominando-las-redes-sociales.jpeg

Seguro ya has visto la Lazy Girl Pasta: un platillo que con solo tres ingredientes se cocina en 15 minutos. Se ha hecho viral en TikTok y Pinterest por lo simple que es prepararla, perfecta para esas noches en las que no tienes ganas de complicarte pero sí de comer algo reconfortante. Aquí te contamos qué es, por qué funciona tan bien y cómo hacer tu propia versión.

¿Qué es la Lazy Girl Pasta?

La Lazy Girl Pasta es una receta simple que combina tres ingredientes básicos que seguramente tienes en tu cocina: pasta, crema de queso (o queso crema) y salsa preparada. Algunas versiones le agregan queso parmesano, mantequilla o un toque de especias extra, pero la versión original funciona con eso solo: pasta, queso crema y salsa roja.

https://mx.pinterest.com/pin/569986896608714222/

La razón por la que se ha vuelto tendencia es doble: se hace en menos de 20 minutos, y no requiere más que objetos del día a día en tu cocina. Perfecta para cenas rápidas o para cualquier día en que quieras algo delicioso sin pasar horas cocinando.

Ingredientes que necesitas

Para preparar la Lazy Girl Pasta básica, esto es lo que te hará falta:

  • Pasta de tu elección (espagueti, penne, fusilli, lo que prefieras).
  • Queso crema para dar cremosidad.
  • Salsa roja lista (marinara o tu salsa preparada favorita).

Pro-tips Cocina Fácil que elevarán tu receta:

  • Parmesano finamente rallado, para un toque extra de sabor.
  • Mantequilla, ajo, pimienta o unas hojuelas de chile para dar más carácter.

¿Cómo prepararla paso a paso?

  1. Pon a hervir agua con sal y cuece tu pasta hasta que esté al dente. Reserva un poco del agua de cocción.
  2. En una sartén aparte, derrite el queso crema con la salsa roja a fuego medio, mezclando hasta que quede suave; si la mezcla está muy espesa, usa un poquito del agua de la pasta para aligerarla.
  3. Agrega la pasta escurrida a la salsa, mezcla bien para que cada hebra quede cubierta. Añade los ingredientes opcionales si los tienes (parmesano, pimienta, mantequilla).
  4. Sirve caliente, idealmente con un toque final: queso rallado encima y tal vez unas hierbas si quieres decorar.

https://mx.pinterest.com/pin/17803361026080268/

¿Por qué funciona tan bien?

  • Es una combinación de cremosidad, sabor y rapidez: la crema de queso le da ese toque suave, la salsa roja le da sabor y la pasta entrega saciedad.
  • Usa ingredientes que muchas veces ya tienes en casa, así evitas compras extra.
  • Es perfecta para noches en que no quieres complicarte, pero tampoco quieres cenar simple o poco sabroso.
  • Además, permite personalización: puedes agregar pollo deshebrado, vegetales salteados o camarones si quieres algo más completo, pero mantenlo simple para que conserve su magia.
pastas pasta precocida lazy girl pasta cómo hacer pasta cocina con tres ingredientes
Lydia Leija
