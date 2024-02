Qué es el bistec ranchero y cómo prepararlo

Te contamos acerca de un platillo que encantará a toda tu familia.



¿Todavía no sabes qué vas a cocinar hoy? Aquí hallarás una deliciosa alternativa, se trata del bistec ranchero, uno de esos platillos de la cocina mexicana que no importa el día, siempre se antoja. ¿No conoces la receta? No te preocupes porque aquí te dejamos una muy sencilla pero llena de sabor .

¿Qué es el bistec ranchero?

Se piensa que el bistec ranchero es de esos platillos que nacieron en las cocinas mexicanas, cuando las madres y abuelas aseguraban no tener nada listo para comer y usaban su magia para improvisar en la cocina.

Es un plato que puede confundirse con el bistec a la mexicana, sin embargo no son sinónimos. El bistec ranchero se caracteriza por su sabor y su auténtico estilo rústico. Su elaboración es fácil y sus sabores intensos lo convierten en una elección deliciosa para cualquier ocasión.

Aunque comparten muchos ingredientes, la manera en que se cocina no es la misma, cuando se prepara el bistec a la mexicana, los ingredientes se muelen en licuadora o en un molcajete. Por otro lado, en el bistec ranchero los ingredientes se pican o cortan en cubos pequeños.

Tips para que la carne de res quede suave

Sellar la carne antes de cocerla es el mejor método para que el resultado sea el que esperas. Para esto solo necesitas poner un poco de aceite en el sartén y subir al máximo la temperatura; una vez que esté bien caliente, deberás colocar la carne y déjala alrededor de un minuto, después voltéala, espera otro minuto, baja la temperatura de la flama a media y entonces dale tiempo para que llegue al término que más te guste. De esta manera, tu carne de cerdo o res al sartén quedará suave y jugosa. Una excelente alternativa para potenciar tu receta de bistec ranchero.