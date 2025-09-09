Menú para fiesta grande: recetas que rinden y se pueden preparar desde días antes

Organizar una fiesta grande puede ser emocionante, sin embargo puede convertirse en una labor titánica. Entre la decoración, los invitados y la música, lo último que quieres es pasar horas en la cocina el mismo día del evento. La solución está en elegir un menú cuyos platillos puedas preparar con anticipación. Aquí te damos ideas para armar una mesa abundante, deliciosa y sin estrés.

Algo para picar

Las botanas son el primer momento de tu fiesta, por lo que prepararlas inteligentemente puede garantizar que no necesitarás ocuparte de los invitados que ya llegaron mientras recibes a los demás.



Guacamole con totopos caseros : prepara el guacamole unas horas antes y cúbrelo con plástico en contacto directo con la mezcla para evitar que se oxide.

: prepara el guacamole unas horas antes y cúbrelo con plástico en contacto directo con la mezcla para evitar que se oxide. Salsas variadas : ofrece una verde, una roja y pico de gallo son ideales para picar pero también para los platillos posteriores.

: ofrece una verde, una roja y pico de gallo son ideales para picar pero también para los platillos posteriores. Tostaditas con frijoles refritos: rinden mucho y se pueden dejar listas en charolas para que los invitados se sirvan.

Traditional mexican nopal cactus salad carlosrojas20/Getty Images/iStockphoto

Pro-tip Cocina Fácil: coloca las botanas en cazuelitas o charolas grandes al centro de la mesa para que todos compartan y para que se mantenga la temática mexicana.

Ahora sí, los imperdibles que puedes prevenir

Pozole

El pozole es suele ser el protagonista de las noches mexicanas porque económico, abundante y fácil de preparar un día antes, pues el recalentado no sólo ayuda a comerlo calientito sino que concentra su sabor. El día de tu fiesta solo necesitas poner en la mesa sus acompañamientos rábanos, lechuga, orégano y tostadas (los cuales también puedes haber cortado el día anterior y haber dejado en agua para que no se sequen).

Tinga de pollo

La tinga es un guiso versátil que rinde mucho y puede usarse para tacos, tostadas o como relleno de quesadillas. Prepara la base de jitomate y chipotle y cuece el pollo desde el día anterior para que al momento de tu fiesta sólo unas los ingredientes en una cazuela.

Cochinita pibil

Un clásico para servir en tortas o tacos. Se prepara con achiote, jugo de naranja y cebolla morada encurtida. Lo mejor es que puedes cocinarla en la olla express un día antes y calentar sin problema al día siguiente. Te recomendamos guardar un poco de adobo para añadir en el recalentado y evitar que quede muy seca.

Pro-tips Cocina Fácil