Suscríbete
Tendencias

Menú para fiesta grande: recetas que rinden y se pueden preparar desde días antes

La cena del grito es increíble si eres invitada pero si eres anfitriona, aquí te traemos las recetas que necesitas.

September 09, 2025
Traditional Mexican corn soup.

Delicious pozole made with corn grains

mofles/Getty Images/iStockphoto

Organizar una fiesta grande puede ser emocionante, sin embargo puede convertirse en una labor titánica. Entre la decoración, los invitados y la música, lo último que quieres es pasar horas en la cocina el mismo día del evento. La solución está en elegir un menú cuyos platillos puedas preparar con anticipación. Aquí te damos ideas para armar una mesa abundante, deliciosa y sin estrés.

Algo para picar

Las botanas son el primer momento de tu fiesta, por lo que prepararlas inteligentemente puede garantizar que no necesitarás ocuparte de los invitados que ya llegaron mientras recibes a los demás.

  • Guacamole con totopos caseros: prepara el guacamole unas horas antes y cúbrelo con plástico en contacto directo con la mezcla para evitar que se oxide.
  • Salsas variadas: ofrece una verde, una roja y pico de gallo son ideales para picar pero también para los platillos posteriores.
  • Tostaditas con frijoles refritos: rinden mucho y se pueden dejar listas en charolas para que los invitados se sirvan.
Mexican nopal cactus salad

Traditional mexican nopal cactus salad

carlosrojas20/Getty Images/iStockphoto

Pro-tip Cocina Fácil: coloca las botanas en cazuelitas o charolas grandes al centro de la mesa para que todos compartan y para que se mantenga la temática mexicana.

Ahora sí, los imperdibles que puedes prevenir

Pozole

El pozole es suele ser el protagonista de las noches mexicanas porque económico, abundante y fácil de preparar un día antes, pues el recalentado no sólo ayuda a comerlo calientito sino que concentra su sabor. El día de tu fiesta solo necesitas poner en la mesa sus acompañamientos rábanos, lechuga, orégano y tostadas (los cuales también puedes haber cortado el día anterior y haber dejado en agua para que no se sequen).

Tinga de pollo

La tinga es un guiso versátil que rinde mucho y puede usarse para tacos, tostadas o como relleno de quesadillas. Prepara la base de jitomate y chipotle y cuece el pollo desde el día anterior para que al momento de tu fiesta sólo unas los ingredientes en una cazuela.

Tinga de pollo

Cochinita pibil

Un clásico para servir en tortas o tacos. Se prepara con achiote, jugo de naranja y cebolla morada encurtida. Lo mejor es que puedes cocinarla en la olla express un día antes y calentar sin problema al día siguiente. Te recomendamos guardar un poco de adobo para añadir en el recalentado y evitar que quede muy seca.

Pro-tips Cocina Fácil

  1. Planea el menú con 3 días de anticipación y haz las compras necesarias.
  2. Cocina lo más tardado el día anterior, como pozole, cochinita o pollo.
  3. Trabaja en equipo: pide a familiares o amigos que se encarguen de un postre o bebida.
  4. Aplica el “todos toman” para que los invitados se sirvan y haga falta atender plato por plato.
comida para noche mexicana cena para el 16 de septiembre Cómo hacer pozole cena mexicana menú ideal para el 15 de septiembre
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

/tendencias/decoracion-comestible-banderas-y-flores-hechos-con-comida
Tendencias
Decoración comestible: banderas y flores hechas con comida
September 09, 2025
Martes y miércoles de ofertas en supermercado 9 y 10 de septiembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de septiembre de 2025
September 09, 2025
 · 
Cocina Fácil
gastronomia mexicana
Tendencias
Ideas para aprovechar las sobras de la noche del Grito
September 05, 2025
Traditional Mexican corn soup.
Tendencias
Guarniciones que no pueden faltar en tu cena mexicana
September 05, 2025
Martes y miércoles de ofertas en el súper para 2 y 3 de septiembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de septiembre 2025
September 02, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas para este 26 y 27 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025
August 26, 2025
 · 
Cocina Fácil
Nueva colaboración de Selena Gómez con Tajín el condimento mexicano
Tendencias
Selena Gómez y Tajín se unen para sorprender a sus seguidores con un look spicy
August 21, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas en los supermercados 19 y 20 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 19 y 20 de agosto
August 19, 2025
 · 
Cocina Fácil
/salud-y-nutricion/fermentados-caseros-kimchi-kombucha-y-kefir
Salud y nutrición
Fermentados caseros: kimchi, kombucha y kéfir
Hoy te contamos todo sobre tres de nuestros fermentados favoritos: kimchi, kombucha y kéfir.
September 08, 2025
 · 
Lydia Leija
Descubre qué son los búlgaros de agua y cómo prepararlos
Descubre qué son los búlgaros de agua, cómo prepararlos y por qué todos hablan de ellos
Los búlgaros de agua se han vuelto tendencia en el mundo de la nutrición natural gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Consíguelos y checa todos sus beneficios.
September 04, 2025
 · 
Cocina Fácil
:salud-y-nutricion:3-hierbas-para-curar-las-varices .jpeg
Salud y nutrición
3 hierbas para curar las várices
Éstos son los remedios naturales más efectivos para mejorar la circulación.
September 02, 2025
 · 
Lydia Leija
como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpg
Tips de Cocina
¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos
Tener una fiesta para el 16 de septiembre no tiene por qué ser incosteable.
August 29, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:estas-son-todas-las-propiedades-de-la-menta.jpg
Salud y nutrición
Éstas son todas las propiedades de la menta
Descubre los beneficios secretos que la menta tiene para tu salud.
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:por-que-la-pina-escalda-la-lengua-esto-dice-la-ciencia.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué la piña escalda la lengua? Esto dice la ciencia
Todos hemos experimentado esa extraña sensación en la lengua cuando comemos mucha piña
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija