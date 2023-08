Esta es la comida favorita de Taylor Swift, la cantante que conquistará México con The Eras Tour

Taylor Swift reveló que su comida favorita son los chicken tenders y que los comería todos los días si no le preocuparan tanto las calorías.

Incluso una estrella pop del tamaño de Taylor Swift puede caer rendida ante los placeres de la comida sencilla. Al menos así lo ha señalado abiertamente a lo largo de los años, sin tener empacho en confesar a sus seguidores aquellos pecadillos que comete en el plano gastronómico, ya sea con lo que come, lo que toma o lo que prepara. Pero ¿cuál es la comida favorita de Taylor Swift? La respuesta podría sorprender a quienes esperan un platillo demasiado refinado o muy difícil de hacer.

¿Cuál es la comida favorita de Taylor Swift?

La comida favorita de Taylor Swift son los chicken tenders, un básico de la cocina rápida estadounidense que consiste en empanizar y freír tiras de pollo hasta que estén doradas y crujientes.

En 2016, durante una entrevista con una conocida revista de moda, Swift señaló que este platillo no solo es su favorito sino que “le encantaría comerlo todos los días si las calorías no contaran”. A juzgar por una fotografía capturada en febrero de este año donde se ve a Taylor comiendo chicken tenders en una fiesta posterior a la ceremonia de los Grammy, sus gustos no han cambiado mucho.

Chicken Tenders, la comida favorita de Taylor Swift Getty Images

Por cierto, la intérprete de Shake It Off y Style también abordó otros gustos culinarios en dicha entrevista. Por ejemplo, dijo que su bebida favorita es el café, mientras que el trago que más le gusta es el cocktail Vodka Diet Coke. Además contó que su orden perfecta cuando sale a comer a la calle es una hamburguesa con queso, papas a la francesa y malteada de chocolate. Pero eso no signfica que no se cuide, pues en el refrigerador siempre tiene hummus.

Cómo hacer Chicken Tenders, la comida favorita de Taylor Swift

Si quieres descubrir por qué Taylor Swift ama los chicken tenders y de paso llevarte una sorpresa en la cocina, aquí tenemos una receta especial para hacerlos.

Ingredientes

1 pechuga de pollo sin piel y cortada en tiras.

2 tazas de harina de trigo.

2 huevos.

1 bolsa de pan molido.

Aceite

Sal

Preparación

Mezcla harina con sal en un plato para hacer la base del empanizado. Esta es la primera preparación por las que deberás pasar las tiras de pollo. Bate los huevos en un tazón. Tras colocar las tiras sobre la harina, baña el pollo en los huevos y cubre cada tira por completo. En un plato agrega el pan molido. Después de realizar el paso 1 y 2, cubre cada tira con pan molido (empanizar). Hasta este momento, las tiras de pollo ya deberían haber pasado por harina, huevo y pan. Calienta aceite en un sartén a fuego medio-alto. Cuando esté listo, fríe las tiras de pollo hasta que estén doradas. El tiempo de cocción recomendado es de 5 minutos, pues así la pechuga se habrá cocido por completo en el interior y su exterior estará crujiente. Saca las tiras del sartén y colócalas sobre papel de cocina para absorber el exceso de aceite. Sirve y ¡disfruta!

Los talentos ocultos en la cocina de Taylor Swift

A Taylor Swift no solo le gusta comer pollo, también ama preparlo y es uno de los ingredientes que no pueden faltar cuando la estrella pop se pone el gorro de chef en su cocina.

Según señaló a una revista, le encanta replicar recetas de chefs famosos como el pollo Mughlai de Nigella Lawson y las fajitas de pollo de Jamie Oliver. De la cocinera y estrella de la televisión Ina Garten también aprendió a hacer albóndigas y espagueti, mientras que de su madre retoma la receta de la pechuga asada con caramelizado.

La cantante, además, tiene control sobre todo lo que hay en su cocina al momento de preparar alimentos, procurando que su refrigerador y despensa cuenten con básicos como huevos, queso y pollo.