La noche del 15 de septiembre es sinónimo de fiesta, antojitos y mucha comida mexicana. Pero al día siguiente, es común abrir el refrigerador y encontrar cazuelas llenas de pozole, guisos de carne, tortillas y frijoles que sobraron. Para mantener el espíritu festivo y ser zero waste, puedes transformarlos en platillos nuevos. Aquí te contamos algunas ideas para aprovechar las sobras de la noche del Grito sin gastar de más y con todo el sabor de México.

Pozole

Delicious pozole made with corn grains mofles/Getty Images/iStockphoto

Tostadas de pozole : deshebra la carne y úsala como topping sobre tostadas con lechuga, crema y salsa.

: deshebra la carne y úsala como topping sobre tostadas con lechuga, crema y salsa. Quesadillas rellenas : mezcla la carne con un poco de queso y haz quesadillas doradas en comal.

: mezcla la carne con un poco de queso y haz quesadillas doradas en comal. Caldo rehecho: recalienta el pozole y agrega verduras frescas (calabacitas, champiñones o zanahoria) para darle un plato más balanceado.

Pro-tip Cocina Fácil: si tienes mucho, congélalo en porciones individuales; se conserva hasta tres meses.

Carnes

Tacos dorados : rellena tortillas con la carne sobrante, fríelas y acompáñalas con crema y queso rallado.

: rellena tortillas con la carne sobrante, fríelas y acompáñalas con crema y queso rallado. Molletes con un toque especial : coloca la carne sobre bolillos con frijoles y gratina con queso.

: coloca la carne sobre bolillos con frijoles y gratina con queso. Ensaladas frescas: mezcla la carne deshebrada con lechuga, jitomate y aguacate para tener un respiro de la comida pesada.

Las tortillas nunca se desperdician

Chilaquiles : corta las tortillas en triángulos, fríelas y báñalas con salsa verde o roja. Agrega pollo deshebrado o huevo encima.

: corta las tortillas en triángulos, fríelas y báñalas con salsa verde o roja. Agrega pollo deshebrado o huevo encima. Sopa de tortilla : usa las tortillas duritas para crear un caldo clásico con jitomate, chile pasilla y epazote.

: usa las tortillas duritas para crear un caldo clásico con jitomate, chile pasilla y epazote. Totopos caseros: hornea las tortillas cortadas en tiras para usarlas como botana con guacamole o frijoles refritos.z

Frijoles

Los frijoles de la olla o refritos tienen mil usos, puedes usarlos en:



Sopes o huaraches : úsalos como base y coloca encima carne, lechuga y crema.

: úsalos como base y coloca encima carne, lechuga y crema. Dip de frijoles : licúalos con un poco de chipotle y crema; perfecto para botanear.

: licúalos con un poco de chipotle y crema; perfecto para botanear. Enchiladas exprés: rellena tortillas con frijoles, báñalas con salsa y gratina con queso.

Dulces y bebidas