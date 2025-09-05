La noche del 15 de septiembre es sinónimo de fiesta, antojitos y mucha comida mexicana. Pero al día siguiente, es común abrir el refrigerador y encontrar cazuelas llenas de pozole, guisos de carne, tortillas y frijoles que sobraron. Para mantener el espíritu festivo y ser zero waste, puedes transformarlos en platillos nuevos. Aquí te contamos algunas ideas para aprovechar las sobras de la noche del Grito sin gastar de más y con todo el sabor de México.
Pozole
- Tostadas de pozole: deshebra la carne y úsala como topping sobre tostadas con lechuga, crema y salsa.
- Quesadillas rellenas: mezcla la carne con un poco de queso y haz quesadillas doradas en comal.
- Caldo rehecho: recalienta el pozole y agrega verduras frescas (calabacitas, champiñones o zanahoria) para darle un plato más balanceado.
Pro-tip Cocina Fácil: si tienes mucho, congélalo en porciones individuales; se conserva hasta tres meses.
Carnes
- Tacos dorados: rellena tortillas con la carne sobrante, fríelas y acompáñalas con crema y queso rallado.
- Molletes con un toque especial: coloca la carne sobre bolillos con frijoles y gratina con queso.
- Ensaladas frescas: mezcla la carne deshebrada con lechuga, jitomate y aguacate para tener un respiro de la comida pesada.
Las tortillas nunca se desperdician
- Chilaquiles: corta las tortillas en triángulos, fríelas y báñalas con salsa verde o roja. Agrega pollo deshebrado o huevo encima.
- Sopa de tortilla: usa las tortillas duritas para crear un caldo clásico con jitomate, chile pasilla y epazote.
- Totopos caseros: hornea las tortillas cortadas en tiras para usarlas como botana con guacamole o frijoles refritos.z
Frijoles
Los frijoles de la olla o refritos tienen mil usos, puedes usarlos en:
- Sopes o huaraches: úsalos como base y coloca encima carne, lechuga y crema.
- Dip de frijoles: licúalos con un poco de chipotle y crema; perfecto para botanear.
- Enchiladas exprés: rellena tortillas con frijoles, báñalas con salsa y gratina con queso.
Dulces y bebidas
- Pan dulce del recalentado: dale nueva vida calentándolo en sartén o en air fryer, quedará crujiente como recién hecho.
- Aguas frescas en paletas: congela en moldes las aguas de jamaica, horchata o tamarindo para convertirlas en paletas caseras.
- Gelatinas o arroz con leche: congélalos en porciones pequeñas y úsalos como topping en copas de fruta fresca.