Renueva tu manera de preparar ensaladas con estas 30 deliciosas ideas

¡Una diferente para cada día! Disfruta de estas 30 ensaladas saludables que además son muy fáciles y rápidas de preparar. Siempre hay que estar lleno de muy buenos propósitos. Y entre ellos, no puede faltar el de cuidar nuestra salud. Por eso queremos proponerte que comiences a alimentarte mejor con estas ricas ensaladas saludables, muy rápidas y fáciles de preparar. Te interesa leer: 34 Recetas de sopas, cremas y caldos

¿Conoces el origen de las ensaladas?

Las ensaladas son un plato que se prepara en todo el mundo, sólo que de diferentes maneras y con distintos ingredientes, lo cual las hace muy diversas y también exquisitas. Según datos históricos, las primeras ensaladas se prepararon en Persia, 600 años a. C. Posteriormente, estas se volvieron populares entre los egipcios, los cuales gustaban de mezclar lechuga con diversas frutas y vegetales para sus comidas. Los romanos fueron los que le dieron el nombre de “ensalada”. Esta palabra proviene del latín herba salata (hierba salada), ya que estilaban servir los vegetales crudos aliñados con agua y sal. La sal jugó un papel primordial para la preparación de las ensaladas y otros alimentos, al ser un condimento valorado por su propiedad para conservar y condimentar. Los romanos utilizaban el método insalare, que consistía en añadir sal a los alimentos para prepararlos o que se conservaran por mayor tiempo. Tiempo después, el aceite de oliva pasó a formar de la ensalada como un aderezo, y más adelante comenzaron a utilizar el limón y el vinagre, los cuales conservaban los alimentos por mucho más tiempo que la sal. Te interesa leer: Recetas de lunch saludable para llevar a la oficina

Ensalada de espinacas e higos

Curiosidades sobre las ensaladas

El nombre de la ensalada César: seguramente habrás escuchado de esta ensalada alguna vez. Se debe a su creador, el Chef César Cardini, del restaurante Cardini en Tijuana, México. La ensalada griega no la conocen los griegos: se le llama así a la ensalada de ingredientes secos, sin embargo, en Grecia no la preparan. Sólo se come con tenedor: según la etiqueta, sólo necesitas un tenedor especial para comer ensalada. Sin embargo, esta costumbre se debe a que antes los cuchillos se fabricaban con un material que se deterioraba con el vinagre utilizado en las ensaladas, y a pesar de que hoy hay cuchillos resistentes, la costumbre se ha quedado hasta nuestros días. Hidratación segura: al componerse, en su mayoría, de alimentos frescos, las ensaladas refrescan e hidratan en un 90%. Te damos más información para que te animes a preparar tus ensaladas saludables. Toma nota también de este video e incluye estos alimentos para fortalecer tus defensas:

Beneficios de comer ensaladas saludables

Los vegetales usualmente contenidos en las ensaladas son una excelente fuente de vitaminas que regulan los procesos orgánicos, como el buen funcionamiento del sistema nervioso. Tienen acción depurativa, son desintoxicantes y diuréticas, debido a su alto contenido en agua y potasio, además de su bajo aporte de sodio. Cuentan con aceites esenciales que ayudan a dilatar los vasos renales. Al ser bajas en grasas, son una excelente opción de alimentación para cuidar la talla y el peso. Al ser ricas en betacarotenos, las ensaladas ayudan a que tu piel se renueve y se mantenga protegida de factores ambientales, tales como el sol o el frío.

Tips para preparar ensaladas saludables

Evita que los ingredientes de la ensalada se reblandezcan. Espera a lavarlos hasta el último momento, antes de comenzar a prepararla

Trocea la lechuga con la mano, ya que el filo del cuchillo puede ennegrecer y/o marchitar las hojas

Para que la cebolla de tu ensalada no te haga llorar. antes de partirlas húndela en un poco de agua caliente con un chorrito de vinagre por 15 minutos

Evita que los jitomates pierdan su sabor. No los guardes en el refrigerador, mejor consérvalos en un recipiente a temperatura ambiente

Si vas a preparar una ensalada de frutas, evita que estas se oxiden dándoles un baño previo con jugo de limón

A continuación conoce nuestras mejores recetas de ensaladas saludables