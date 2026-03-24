Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de marzo de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
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Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Mango Paraíso: De $74.50 a $24.50 el kilo
- Zanahoria: De $16.50 a $13.50 el kilo
- Pepino: De $44.00 a $42.90 el kilo
- Chayote sin Espinas: De $26.50 a $19.50 el kilo
- Chile Serrano: De $59.00 a $44.50 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Champiñón: De $101.50 a $89.90 el kilo
- Jitomate Huaje Saladet: De $56.00 a $34.80 el kilo
- Melón Chino: De $32.90 a $26.80 el kilo
- Mango Ataulfo: De $49.90 a $39.90 el kilo
- Papa Blanca: De $42.50 a $35.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
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Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Uva Verde: De $110.00 a $89.00 el kilo
- Melón Chino: De $35.50 a $26.90 el kilo
- Manzana Pink Lady: De $59.00 a $39.90 el kilo
- Jitomate Saladet: De $56.00 a $49.00 el kilo
- Espárrago Verde: De $60.76 a $58.31 el manojo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Sandía Roja: De $23.00 a $16.50 el kilo
- Cebolla Blanca en Malla: De $29.50 a $22.00 el kilo
- Zanahoria: De $26.90 a $13.00 el kilo
- Mango Paraíso: De $64.00 a $35.00 el kilo
- Mandarina: De $57.00 a $45.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
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¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 24 y mañana miércoles 25 de marzo del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.
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