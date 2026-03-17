Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de marzo de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Jícama: De $33.90 a $24.90 el kilo
- Jitomate Saladet: De $46.90 a $39.50 el kilo
- Cilantro: De $9.90 a $6.90 el rollo
- Chayote sin Espinas: De $29.50 a $24.50 el kilo
- Champiñón: De $98.00 a $89.00 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Postres con mango
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Naranja: De $25.90 a $19.50 el kilo
- Papaya: De $39.90 a $29.50 el kilo
- Plátano: De $29.90 a $19.80 el kilo
- Calabaza Criolla: De $39.90 a $34.80 el kilo
- Jamaica: De $239.00 a $189.00 a granel
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Jitomate Saladet: De $56.00 a $35.00 el kilo
- Mango Paraíso: De $65.00 a $35.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo
- Melón Chino: De $35.50 a $26.90 el kilo
- Mandarina: De $64.00 a $43.90 la malla de 907 g
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Zanahoria: De $26.90 a $14.00 el kilo
- Jitomate Saladet: De $56.00 a $35.00 el kilo
- Manzana Red Delicious: De $49.00 a $39.00 el kilo
- Sandía Roja: De $23.00 a $16.50 el kilo
- Mango Paraíso: De $64.00 a $35.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 17 y mañana miércoles 18 de marzo del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.