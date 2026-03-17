Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de marzo de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Jícama: De $33.90 a $24.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $46.90 a $39.50 el kilo

Cilantro: De $9.90 a $6.90 el rollo

Chayote sin Espinas: De $29.50 a $24.50 el kilo

Champiñón: De $98.00 a $89.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Naranja: De $25.90 a $19.50 el kilo

Papaya: De $39.90 a $29.50 el kilo

Plátano: De $29.90 a $19.80 el kilo

Calabaza Criolla: De $39.90 a $34.80 el kilo

Jamaica: De $239.00 a $189.00 a granel

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Jitomate Saladet: De $56.00 a $35.00 el kilo

Mango Paraíso: De $65.00 a $35.00 el kilo

Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo

Melón Chino: De $35.50 a $26.90 el kilo

Mandarina: De $64.00 a $43.90 la malla de 907 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Zanahoria: De $26.90 a $14.00 el kilo

Jitomate Saladet: De $56.00 a $35.00 el kilo

Manzana Red Delicious: De $49.00 a $39.00 el kilo

Sandía Roja: De $23.00 a $16.50 el kilo

Mango Paraíso: De $64.00 a $35.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 17 y mañana miércoles 18 de marzo del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

