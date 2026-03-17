Suscríbete
Tendencias

Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de marzo de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Marzo 17, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 17 y 18 de marzo 2026

Martes y miércoles de ofertas en el súper 17 y 18 de marzo 2026

Alexander Spatari/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Jícama: De $33.90 a $24.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $46.90 a $39.50 el kilo
  • Cilantro: De $9.90 a $6.90 el rollo
  • Chayote sin Espinas: De $29.50 a $24.50 el kilo
  • Champiñón: De $98.00 a $89.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Postres con mango

Postres con mango

flan de mango
Flan de mango y dos leches
Septiembre 18, 2019
 · 
Josselin Melara
gelatina de mango natural
Gelatina de mango natural con maracuyá
Septiembre 18, 2019
 · 
Josselin Melara
paletas-de-mango-con-chile.jpg
Paletas de mango con chile
Mayo 24, 2018
 · 
Cocina Fácil
gelatina de mango cremosa
Gelatina de mango cremosa con queso
Enero 12, 2021
 · 
Josselin Melara
mousse-de-queso-con-salsa-de-mango-
Mousse de queso con salsa de mango
Un postre fácil y práctico para cuando tengas un antojo dulce
Abril 16, 2018
 · 
Josselin Melara
gelatina-de-mango-con-chia
Gelatina de mango con chía
Mayo 16, 2018
 · 
Josselin Melara
Gelatina de mango con coco
Gelatina de mango con coco
Agosto 16, 2018
 · 
Josselin Melara
chamoyada
Chamoyada de mango deliciosa, fácil y baja en calorías
Para este clima de calor, corre al refri y prepara esta chamoyada de mango
Julio 02, 2022
 · 
Josselin Melara
paletas de mango con queso crema
Paletas de mango con queso crema en capas
Abril 16, 2020
 · 
Josselin Melara
frappe de mango
Prepara un delicioso frappé de mango y menta
Octubre 07, 2019
 · 
Josselin Melara
gelatina-de-mango-con-chamoy
Gelatina de mango con chamoy
Aprovecha tus mangos y prepara esta rica gelatina ideal para el verano
Abril 26, 2018
 · 
Josselin Melara
pay-de-mango-con-queso-sustitutos-add-.jpeg
Pay helado de mango con queso, bajo en calorías
La versión baja en calorías del pay helado de mango, aquí te decimos cómo hacerla
Octubre 03, 2018
 · 
Cocina Fácil
torta fría de guanábana con salsa de mango
Torta fría de guanabana con salsa de mango
Julio 02, 2019
 · 
Josselin Melara
Tapioca con coco y mango
Tapioca con coco y mango
Febrero 25, 2019
 · 
Cocina Fácil
Mousse de mango
Mousse de mango
Septiembre 28, 2016
 · 
Josselin Melara
Postres para niños fáciles de hacer: parfait de mango con jengibre
Parfait de mango con jengibre: postres para niños fáciles de hacer
Abril 30, 2020
 · 
Josselin Melara
mangonadas
Receta fácil y rápida para preparar mangonadas con chamoy
Abril 15, 2019
 · 
Cocina Fácil

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Naranja: De $25.90 a $19.50 el kilo
  • Papaya: De $39.90 a $29.50 el kilo
  • Plátano: De $29.90 a $19.80 el kilo
  • Calabaza Criolla: De $39.90 a $34.80 el kilo
  • Jamaica: De $239.00 a $189.00 a granel

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

humus con mezcla de verduras
Humus con mezcla de verduras
Este humus con mezcla de verduras es el complemento perfecto para disfrutar de manera saludable una rica comida. ¡Adelante, vamos a prepararlo!
Junio 06, 2023
 · 
Josselin Melara
Receta de verduras al grill para disfrutar en casa
Verduras al grill
Abril 14, 2020
 · 
Josselin Melara
Verduras rostizadas con cacahuate
Deliciosa ensalada de verduras rostizadas con cacahuate
Diciembre 27, 2018
 · 
Josselin Melara
Verduras rostizadas
Verduras rostizadas con especias: receta deliciosa y fácil
Enero 10, 2021
 · 
Josselin Melara
Verduras rostizadas
Ensalada de verduras rostizadas para hacer en casa
Diciembre 27, 2018
 · 
Josselin Melara
Salmón con verduras al horno
Salmón con verduras al horno
Abril 13, 2021
 · 
Josselin Melara
lasaña de verduras
Recetas en microondas: Lasaña de verduras, ¡buenísima!
Abril 06, 2021
 · 
Josselin Melara
sopa de fideos con verduras
Sopa de fideos con verduras en curry verde de brócoli
Septiembre 18, 2019
 · 
Josselin Melara
verduras en escabeche
Verduras en escabeche
Abril 28, 2021
 · 
Josselin Melara
verduras-con-mole
Verduras con mole
Mayo 22, 2018
 · 
Josselin Melara
verduras-a-la-mantequilla-guarnicion.jpg
Verduras a la mantequilla, la mejor guarnición
Junio 14, 2021
 · 
Josselin Melara
sopa de verduras receta tradicional
Especiales
Receta tradicional de sopa de verduras
Mayo 12, 2021
 · 
Josselin Melara
Brochetas de verduras para niños
Brochetas de verduras para niños
Mayo 07, 2020
 · 
Josselin Melara
flautas de verduras
Flautas de verduras
Septiembre 12, 2019
 · 
Cocina Fácil
curry con verduras, tofu y garbazno
Curry con verduras, tofu y garbanzo
Enero 06, 2020
 · 
Josselin Melara
sopa de tomate rostizado
Sopa de tomate rostizado con verduras
Agosto 27, 2019
 · 
Cocina Fácil
Quiche de verduras
Quiche de verduras
Noviembre 11, 2020
 · 
Josselin Melara
Receta de frittata con verduras
Receta de frittata de verduras
Junio 12, 2020
 · 
Josselin Melara
sopa de verduras con pasta
Sopa de verduras con pasta
Agosto 28, 2019
 · 
Cocina Fácil
Sopa de miso con verduras
Marzo 28, 2018
 · 
Josselin Melara
Espagueti con verduras y tofu
Espagueti con verduras y tofu
Julio 13, 2020
 · 
Josselin Melara
sopa de verduras con arroz
Sopa de verduras con arroz
Agosto 27, 2019
 · 
Cocina Fácil
Relleno de pan y verduras
Relleno de pan y verduras
Noviembre 25, 2020
 · 
Josselin Melara
Tofu asado con verduras
Tofu asado con verduras
Junio 25, 2019
 · 
Josselin Melara
penne-converduras-y-flor-de-calabaza
Penne con verduras y flor de calabaza
Junio 12, 2018
 · 
Josselin Melara

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Jitomate Saladet: De $56.00 a $35.00 el kilo
  • Mango Paraíso: De $65.00 a $35.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo
  • Melón Chino: De $35.50 a $26.90 el kilo
  • Mandarina: De $64.00 a $43.90 la malla de 907 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

También lee
Frutas y verduras
Tips de Cocina
Frutas y verduras que es mejor conservar envueltas en el refrigerador
Junio 21, 2022
 · 
Josselin Melara
pesticidas.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar los pesticidas de forma efectiva de las frutas y verduras
Los pesticidas que se usan en los cultivos de frutas y verduras son muy peligrosos para la salud. Te decimos cómo eliminar sus restos por completo.
Febrero 03, 2023
 · 
Josselin Melara
frutas y verduras para bajar de peso
Salud y nutrición
Las mejores frutas y verduras para bajar de peso que debes conocer
Julio 20, 2022
 · 
Cocina Fácil

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Zanahoria: De $26.90 a $14.00 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $56.00 a $35.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $49.00 a $39.00 el kilo
  • Sandía Roja: De $23.00 a $16.50 el kilo
  • Mango Paraíso: De $64.00 a $35.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 17 y mañana miércoles 18 de marzo del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

ofertas chedraui ofertas walmart ofertas supermercados ofertas Soriana ofertas Bodega Aurrerá Ofertas frutas y verduras ofertas martimiércoles ofertas martes y miércoles descuentos en supermercado frutas y verduras por temporada frutas y verduras recetas fáciles Section 2
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

menu oscares 2026.jpg
Tendencias
¿Qué comerán los ganadores de los Oscar?
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 10 y 11 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de marzo de 2026
Marzo 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el súper martes y miércoles 3 y 4 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de marzo de 2026
Marzo 03, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 24 y 25 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de febrero de 2026
Febrero 24, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 17 y 18 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de febrero de 2026
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
conchas de bad bunny.jpg
Tendencias
¡Las conchas de Bad Bunny existen! Esta es su historia
Febrero 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas martes y miércoles en supermercados 10 y 11 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de febrero de 2026
Febrero 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
villas tacos donde estan bad bunny super bowl.jpg
Tendencias
Estos son los tacos mexicanos que aparecieron con Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
desayunos sin avena.jpg
Recetarios
Desayunos SIN avena pero igual de saciantes
Alternativas deliciosas, altas en proteína y fibra, para que te olvides del hambre hasta la comida.
Marzo 17, 2026
 · 
Eloísa Carmona
quesos saludables.jpg
Salud y nutrición
7 quesos saludables que deberías incluir en tu dieta
Ni grasa vacía ni alimento prohibido: el queso real es un superalimento en potencia.
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
como tomar magnesio correctamente.jpg
Salud y nutrición
Cómo tomar magnesio correctamente: ¡evita este error común!
Optimizar tu salud celular requiere más que solo voluntad; requiere sinergia.
Marzo 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para desinflamar en vientre.jpg
Salud y nutrición
12 alimentos que puedes comer para ayudar a desinflamar el abdomen
La mayoría de las veces, una combinación de hidratación y estos alimentos clave será suficiente para que vuelvas a sentirte tú misma.
Marzo 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos con mas proteina que el huevo.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos altos en proteína para cuando ya no quieres comer huevo
No te fuerces a comer lo mismo cada mañana: experimenta con las texturas del queso cottage, la practicidad de los cacahuates o la ligereza del pavo.
Marzo 10, 2026
 · 
Eloísa Carmona
licuados para el estreñimiento con avena ingredientes.jpg
Recetarios
Licuados para el estreñimiento con avena
Te damos las combinaciones clave para hacer un aliado natural para una digestión ligera.
Marzo 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona