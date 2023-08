Estos son las peores comidas mexicanas, según comensales de todo el mundo

Usuarios de todo el mundo seleccionaron a los chongos zamoranos como una de las peores comidas mexicanas.

La gastronomía mexicana es un auténtico tesoro lleno de colores, texturas y sabores. Sin embargo, puede que no todos amen las incontables opciones que ofrece nuestra comida. Al menos así quedó demostrado en un conteo publicado por Taste Atlas, donde miles de usuarios seleccionaron cuáles son las peores comidas mexicanas.

El ranking consideró más de 12 mil reseñas publicadas en el sitio por comensales de todo el mundo. Si bien, este listado no debe considerarse como un estudio totalmente profesional, pues fue hecho por usuarios y no por expertos, es interesante analizarlo para descubrir qué elementos de la cocina mexicana –reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2010– no han logrado convencer a los paladares internacionales.

Cuáles son las peores comidas mexicanas, según comensales de todo el mundo

Actualizada en agosto de 2023, la lista de las peores comidas mexicanas considera 50 preparaciones y bebidas clásicas de la comida nacional bajo un esquema de calificación de 5 estrellas, donde 5 es el máximo y 1 es el mínimo.

Entre las controversiales selecciones de los usuarios figuran platillos deliciosos como las rajas con crema, el pozole verde, los escamoles, las corundas, los mixiotes, el mole de olla y hasta la torta de tamal (conocida en la Ciudad de México como “Guajolota”).

También figuran bebidas tradicionales como el ponche navideño, el tascalate chiapaneco, el tepache, el pulque, el tejuino y un extraño coctel hecho con tequila y agua tónica (Tequila & Tonic), ubicado en el primer puesto del conteo con una calificación de 2 estrellas y media.

Aquí las 10 peores comidas mexicanas, según comensales de todo el mundo:

Sapote negro

El sapote negro es una fruta que se da en las zonas tropicales de México y América Central. Su pulpa es de color marrón oscuro y tiene un sabor dulce, por lo que suele usarse en postres y bebidas. Sin embargo, también tiene una consistencia (y sabor) terrosa, por lo que es comprensible que no sea del agrado de todos. Su calificación en el sitio es de 3.2 estrellas.

Sapote negro, una de las peores comidas mexicanas según Taste Atlas Critical Miami, vía Wikimedia Commons

Jamoncillo

El jamoncillo es un dulce tradicional similar al dulce de leche. Se elabora poniendo a cocer leche y azúcar a fuego lento hasta que se espesan y adquieren un color dorado o marrón. Después la mezcla se vierte en moldes para enfriar y solidificar. Pese a su legado, su sabor y consitencia no satisface a todos los paladres. 3.2 estrellas de calificación justifican su presencia en el ranking.

Capirotada

La capirotada es un postre que tradicionalmente se preparaba en el norte del país durante la Cuaresma y la Semana Santa. Sin embargo, su fama se fue extendiendo lo suficiente como para que se ofrezca a comensales durante todo el año en casi todo el país. Si bien, su presentación y textura no es la más atractiva (quizá de allí que a muchos no le guste), la combinación de sabores dulces y salados potencializa a este platillo típico. Eso sí, alguien considere no ponerle pasas. Tiene 3.1 estrellas en el ranking.

Capirotada Getty Images

Romeritos

Uno de los grandes clásicos de las cenas navideñas también es uno de los platillos que no todos aman. Los romeritos –como se le conoce a la preparación de esta hierba con mole y camarones secos– pueden ser complicados de entender en un platillo, pero una vez que los pruebas te conquistarán por su sabor. Desafortunadamente, los usuarios internacionales no cayeron rendidos ante los encantos de esta comida y le dieron 3.1 estrellas de calificación.

Jumiles y Chinicuiles

Comer insectos no es precisamente algo que se acostumbre en todo el mundo, pero en México no solo es una de las prácticas más comunes, también es una de las más deliciosas (para sorpresa de muchos).

Uno de los insectos más populares para consumir son los jumiles, que se emplean en diferentes preparaciones a pesar de su sabor amargo. Estos insectos comestibles recibieron una calificación de 3.1 estrellas. Seguramente no calificaron sus propiedades nutritivas, ni su sabor.

Chinicuiles, una de las peores comidas mexicanas de acuerdo a comensales de todo el mundo Getty Images

Otra especie de insectos considerada en esta lista son los chinicuiles, unos gusanos rojos que se pueden servir asados, fritos o cocidos en diferentes platillos. Estos insectos provenientes de las pencas del maguey son considerados una fuente de proteínas, grasas saludables y otros nutrientes, suficiente contenido para ignorar su 3.1 de calificación en Taste Atlas.

Torta de la barda

Esta torta lo tiene todo... incluso un lugar entre las peores comidas mexicanas según usuarios de todo el mundo. Originaria de Coahuila –al norte de México– la torta de la barda combina todo tipo de ingredientes para dar como resultado un abundante platillo. Por desgracia, eso ha sido identificado por muchos como su principal debilidad, incluso catalogándola de monstruosa. 2.9 estrellas de calificación.

Ensalada de nopalitos

Saludable, fresca y llena de sabores. Así es la ensalada de nopalitos, un platillo que recupera uno de los ingredientes clave en la gastronomía mexicana y los presenta en su forma más sencilla, sin quitarle su sabor. Una vez más, los usuarios de internet decidieron criticar su simpleza, sin considerar lo rica que puede ser. Ostenta una calificación media de 2.9 estrellas.

Ensalada de nopalitos Getty Images

Charales

Los charales son un tipo de pequeños peces de agua dulce que se ofrecen secos, fritos o encurtidos en diversos estados del país. Son ricos en proteínas y nutrientes, además de que su sabor les permite colarse en diversos platillos. Por ello, sorprende un poco que sea considerado una de las peores comidas mexicanas, alcanzando solo 2.9 estrellas en su calificación. Quizá es culpa de lo poco apetecibles que se ven servidos en un plato, pero ¿acaso todo lo delicioso tiene que verse... rico?

Chongos Zamoranos

Incluso en un listado como este, que se forma considerando la percepción general, hay cosas en las que muchos coincidirán. El primer lugar en el ranking de las peores comidas mexicanas es uno de ellos: los chongos zamoranos.

Chongos zamoranos, una de las peores comidas mexicanas Getty Images

Proveniente de Zamora, Michoacán, este postre tradicional hecho a partir de leche cuajada y azúcar es uno de los más conocidos, pero también uno de los más criticados, incluso al interior de su país. Su consistencia cremosa, su sabor dulce y su textura fría no convence a la mayoría de los comensales, por lo que podemos entender su presencia en esta posición.

¿Y tú, qué opinas de este listado?